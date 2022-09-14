Иена едва удержалась на честном слове японского Минфина

Ночью с понедельника на вторник японская валюта вплотную приблизилась к минимальной отметке за более чем 24 года. Она достигла 144,97 иен за доллар, тогда как ее самый низкий курс с августа 1998 года составлял 144,99 (он тоже был зафиксирован почти на ту же дату – 7 сентября).

Падение было частью общего обвала мировых рынков, начавшегося после выхода данных о неожиданно высокой инфляции в США. Но и японцы ему тоже поспособствовали. Сотрудники Nomura решили стать первыми аналитиками, предсказавшими подъем ставки ФРС на 100 б.п. через неделю, и объявили об этом глубокой ночью по токийскому времени.

Это сообщение усилило снижение не только иены, но и всех азиатских валют. Южнокорейский вон упал на 1,6% до 1395,55 за доллар на открытии торгов в среду, а таиландский бат – на 1,3% до 36,739. Снижались филиппинское песо, индонезийская рупия, малайзийский ринггит и другие.

И уже с утра японские чиновники приступили к более серьезным, чем прежде словесным интервенциям. Их активность на этом фронте резко выросла еще неделю назад, когда иена зафиксировала 24-летний минимум. Тогда Министерство финансов, Банк Японии и Агентство финансовых услуг провели трехстороннюю встречу по вопросам валютных курсов. На этот раз первым выступил Масато Канда – главный специалист по валютным операциям в Министерстве финансов Японии.

«Мы обеспокоены тем, что недавние колебания валютных курсов были очень внезапными, — заявил он журналистам. – Мы будем следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом, не исключая никаких вариантов.»

Курс иены немного вырос. Тогда пришла очередь министра финансов Шуничи Судзуки. Он заявил прессе, что валютная интервенция с покупкой иены будет одним из вариантов, если такие резкие движения курсов, как сейчас, продолжатся. Японская валюта еще немного подросла, но, очевидно, недостаточно.

И тогда был расчехлен главный калибр. Сайт Nikkei сообщил о так называемой проверке курса Банком Японии со ссылкой на некие неназванные источники. Речь шла о том, что чиновники центрального банка звонили дилерам и спрашивали цену покупки и продажи иены, по которой следовало бы вмешаться в ситуацию. Reuters и Bloomberg позже подтвердили эту информацию, ссылаясь на источники на рынке.

Курс моментально вырос до 142,55 иен за доллар – на 1,7% от минимума. После чего участники рынка стали обсуждать вероятность того, что валютная интервенция Банка Японии действительно произойдет. Результатом этого стало сползание курса до 143,16 иен за доллар.

В прошлый раз интервенция случилась в далеком 1998 году, когда была проведена совместная с США операция по поддержке японской валюты. И трейдеры задавались вопросом не только о вероятности интервенции, но и о том, насколько эффективной она будет, если окажется односторонней. ФРС ведь сейчас заинтересована в крепком долларе, да и сам его рост обусловлен объективными факторами: разница в ставках между Японией и США уже велика и будет продолжать быстро расти.

«Хотя проверка курса, вероятно, является предшественником фактического вмешательства, это вряд ли приведет к немедленным действиям, а представляет собой просто продолжение вербальных интервенций», — заявил Bloomberg валютный менеджер Aozora Bank Акира Морога.

В том, что валютные интервенции Банка Японии – это перспектива не ближайшего будущего, сходятся многие. И пока участники рынка не убедятся в обратном, можно ожидать дальнейшего ослабления иены.

«Я чувствую, что вмешательства на данном этапе не будет, и все ограничится устными предупреждениями, — говорил Reuters главный экономист Norinchukin Research Institute Такеши Минами. – До заседания ФРС по процентной ставке еще неделя. Я не думаю, что рынки верят в интервенции на текущих уровнях курса иены к доллару».

