Как правильно выбрать комплект зимней резины?

Шины для зимы отличаются от летних тем, что имеют более агрессивный рисунок протектора, который предназначен для лучшего сцепления с мокрым асфальтом. На сайте https://ship-ship.ru/tyres/bridgestone/ можно заказать хороший комплект зимней резины.

Отличительные характеристики некоторых видов резины

Шипованные шины предназначены для езды по заснеженным и обледенелым дорогам, но с наступлением тепла их лучше снять. Вслед за ними идут зимние шины, предназначенные для езды в условиях мягкой зимы. Если вы ездите в основном по городу, то вам вполне подойдут фрикционные шины. Они обеспечивают хорошее сцепление на снегу и на льду, а также обладают неплохими показателями разгона и торможения. Всесезонные шины идеально подходят для передвижения по городским дорогам и по загородным трассам. Их особенностью является то, что они обеспечивают надежное сцепление с дорогой и позволяют безопасно передвигаться по заснеженным и обледенелым участкам дороги.

К зимним шинам предъявляется ряд требований:

хорошее сцепление на льду;

высокий уровень сопротивления аквапланированию;

низкий уровень шума;

хороший коэффициент сцепления на снегу;

возможность езды по глубокому снегу.

Зимние шины выпускаются с разными рисунками протектора, что также влияет на их эксплуатационные свойства. Чем больше число прорезей и их расположение, тем легче будет преодолевать заносы и другие неровности на дороге. Зимние шины имеют протектор, который отличается от летних шин более агрессивным рисунком.

Что нужно учитывать при покупке?

Зимние шины с шипами устанавливаются на автомобили в тёплое время года и используются в холодное время. Шины с липучкой предназначены для эксплуатации при плюсовой температуре и применяются на дорогах с хорошим асфальтовым покрытием. Такие шины можно устанавливать на автомобиль даже летом, но с осторожностью — они могут быть опасны на обледенелых дорогах. Всесезонная шина может эксплуатироваться круглый год, а может использоваться только в определённое время года. Фрикционные шины можно устанавливать на любой сезон, но они более шумные и дороги. Всесезонные шины хороши тем, что могут эксплуатироваться в течение всего года, но не обеспечивают высоких показателей надёжности.