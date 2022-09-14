«Крещенные крестами» на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского

«Крещенные крестами. Записки на коленках» — автобиографическая книга главного художника БДТ Эдуарда Кочергина, принесшая автору одну из самых престижных литературных наград России, премию «Национальный бестселлер».

В основу спектакля легли воспоминания Эдуарда Кочергина о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград: такой маршрут пришлось преодолеть сыну «врагов народа», чтобы из детприемника НКВД вернуться к матери в родной город. Одиссея маленького беспризорника Степаныча растягивается почти на семь лет, а его попутчиками в путешествии становятся такие же, как и он, бездомные шкеты, ветераны-фронтовики и воры-скачки, обкрадывающие пассажирские поезда.

Спектакль «Крещенные крестами» в БДТ поставил Вениамин Фильштинский, сценографию создал Эдуард Кочергин. Все роли играют артисты БДТ — Руслан Барабанов, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Рустам Насыров. Артисты поочередно играют то маленького героя романа, то его единственного за время путешествия друга — «слепенького» Митьку, то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детприемника, то возвращающихся с фронта солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.

Спектакль удостоился высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (2016) в номинации «Лучший актерский ансамбль», стал лауреатом премии Санкт-Петербургского общества зрителей «Театрал» (2016) и специальной премии жюри Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв» «за актерский ансамбль» (2017), а также попал в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам театрального сезона 2015/16 года.

Помимо показов спектакля «Крещенные крестами» в Москве, к юбилею Эдуарда Кочергина приурочены специальные мероприятия в Санкт-Петербурге. 24 сентября на Второй сцене БДТ состоится праздничный вечер «КОЧЕРГИН. 85», а в большом зрительском фойе исторического здания театра на Фонтанке откроется выставка «Кочергин и режиссеры».

На юбилейном вечере рассказы Эдуарда Кочергина прозвучат в исполнении артистов БДТ: Нины Усатовой, Олега Басилашвили, Светланы Крючковой, Елены Поповой, Полины Маликовой, Семена Мендельсона, Карины Разумовской, а также приглашенных артистов – Вениамина Смехова, Александра Клюквина, Вячеслава Захарова, Игоря Ясуловича.

Экспозиция выставки «Кочергин и режиссеры» выдержана в документальном стиле и содержит материалы, охватывающие творчество Эдуарда Кочергина с 1960-х годов до наших дней: эскизы декораций и костюмов, афиши, программки, рецензии на постановки, фрагменты интервью Эдуарда Степановича, фотографии с репетиций и спектаклей, над которыми он работал.

Эдуард Кочергин (р. 1937) – народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, лауреат Государственных премий, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. С 1972 Э. С. Кочергин главным художником Большого драматического театра имени М.Горького (с 1992 года имени Г.А. Товстоногова). Оформил около двухсот спектаклей в России и за рубежом, на сценах Малого театра, МХТ им. А.П. Чехова, Театра им. В.В.Маяковского, Театра им. Моссовета, «Современнике», «Театре на Таганке», Московском Театре сатиры и др.

Вениамин Фильштинский (р. 1937) – режиссер, театральный педагог, заведующий кафедрой актерского искусства СПбГАТИ, художественный руководитель петербургского «Этюд-театра». Автор многочисленных постановок в театрах Санкт-Петербурга (в числе которых – МДТ–Театр Европы, Театр юного зрителя имени А.А. Бряцева и многие другие), Новосибирска, Мурманска и других городов России. «Крещенные крестами» стали второй работой Вениамина Фильштинского на Малой сцене БДТ. В 1986 году режиссер поставил в Большом драматическом театре спектакль «Барменша из дискотеки» по повести Юрия Андреева; руководителем постановки выступил Георгий Товстоногов, главную роль исполнила Алиса Фрейндлих.