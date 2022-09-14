Кто делает дверь

Деятельность компании «Гладиум» началась лишь три года назад в 2019 году, а уже сегодня включает два предприятия, дающая более 200 рабочих мест, изготавливает более 10 тысяч нестандартных изделий в месяц. По оценке экспертов, доля компании в данном сегменте составляет около 8% российского рынка.

«Гладиум» - заметное событие консервативной отрасли строительства. Наличия крупных долгосрочных контрактов с крупнейшими застройщиками из России стран Центральной Азии позволяет компании привлекать средства для активного развития. На данный момент компания вступает в важный для себя период перехода в разряд действительно крупных предприятий, когда на первый план выходит способность топ-менеджмента оптимизировать всю систему работу организации с учетом новых возможностей и рисков.

История компании банальна, как и у сотен тысяч стартапов по всему миру – два товарища решили открыть бизнес, объединив собственные средства и знания. Однако интересен профайл основателей, который, возможно, и определил успех компании. Дмитрий Курской – классический предприниматель с опытом успешного развития проектов, связанных с недвижимостью. Евгений Рыльский – опытный управленец, прошедший школу бизнес-менеджмента американских и европейских компаний (Procter & Gamble, Philips, Alcon). Разный опыт и подход к управлению бизнесом обеспечили, так называемую, синергию, когда единство противоположностей дало усиливающий позитивный эффект. В своих интервью Курской и Рыльский, рассказывали о принципе четырех «P», главных фокусах в управлении организацией – People (люди), Partners (заказчики-партнеры), Product (продукция) и Processes (внутренние процессы).

С точки зрения создания команды, то компания придерживается простого правила – находит лучших специалистов в своем направлении. А если серьезно, то помимо профессиональных качеств, особое внимание уделяется умению и способностям сотрудников работать в единой команде, по правилам и единым стандартам компании. Фокус делается не только на опыт кандидата, а на его способность быстро обучаться, умение решать стратегические задачи в условиях постоянных изменений рынка. Кроме того, популярный термин «diversity», т.е. разнообразие, здесь реализован на все 100% - в компании трудятся специалисты из различных отраслей (пищевая промышленность, FMCG, автомобилестроение) и из различных регионов России и СНГ. Сотрудникам с различными политическими и религиозными взглядами, с разным семейным статусом, попадая в «плавильный котел» организации создаются условия как для самореализации, так и для личностного роста, в частности. Принцип развития сотрудников «Up for Growth», когда делается акцент на дальнейшее развитие наиболее сильных компетенций каждого члена команды, более эффективен, когда организации стремятся «подтянуть» имеющиеся навыки человека до какого-то среднего уровня реализован в Гладиум.

Активная модернизация и четкая система

Производственные мощности компании находятся в Белгороде и состоят из двух предприятий. В целом, специфика выпускаемой продукции, вынуждает компанию использовать, как высокотехнологичное автоматическое оборудование (например, панелегиб и координатно-пробивные станки мирового лидера в производстве подобного оборудования Prima Power), так и станки, которые сконструированы непосредственно под специфические запросы компании, требующие ручного управления.

В последний год компания активно модернизирует парк промышленного оборудования, что, приведет, как к еще большому уровню качества продукции, так и позволит увеличить производственные мощности «Гладиум».

Однако, с учетом существующих ограничений на поставку продукции, процесс переоборудования может серьезно затянуться и обойтись компании сильно дороже, чем запланировано в бизнес-плане. В любом случае, всю продукция «Гладиум» подтверждена соответствующими сертификатами и, согласно отзывам, заслуживает самых высоких оценок.

Компанией Гладиум выстроена четко-структурированная система дистрибьюции продукции. Часть продукции поставляется напрямую крупнейшим застройщикам России. К их числу относятся лидеры строительной отрасли ДСК, МСУ-1, Главстрой, ЦДС и ряд других. Однако, значительная часть бизнеса связана с работой официальных дилеров компании, работа которых четко структурирована как по географическому принципу, так и по каналам продаж (муниципальные объекты, предприятия тяжелой промышленности, объекты транспортной инфраструктуры). Особняком стоят строительные объекты системы здравоохранения, где продукция компании зарегистрирована, как эталон для клиник и больниц. Компанией разработана Система Развития Бизнеса Заказчика - принцип работы с клиентами, заимствованный у Procter&Gamble, но переработан с учетом запросов отрасли и доведен до совершенства. В основу системы положено понимание, что для бизнеса B-2-B покупка продукции, обладающего нужными техническими характеристиками, это необходимое, но далеко недостаточное требование. Компания, кроме подразумевающегося качества продукции, делает фокус на сервис, на удобство работы от момента разработки проекта до послегарантийной поддержки. Понимая нужды заказчиков, для оперативного реагирования компания имеет полноценные офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Поддержку заказчиков из Центральной из Средней Азии компания осуществляет из офиса в Алматы.

Ставка на людей

Компания активно развивается и переживает классический, зачастую болезненный переход от небольшой организации к действительно крупной структуре. Система менеджмент качества соответствует международному стандарту ISO 9001, что подтверждено соответствующим сертификатом. Компания активно внедряет систему «кайдзен», которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных процессов и управления. «Гладиум» участник проводимого Министерством Экономического Развития национального проекта Производительность.РФ, идея которого увеличение производительности труда на предприятии используя передовые, зарекомендовавшие себя на практике подходы. Насколько эффективно компания сможет применить это в условиях меняющегося рынка и постоянного роста компании покажет время.

Оптимизация процессов

Суммируя собранную информацию, можно сделать вывод о том, что Гладиум действительно на данный момент - заметное событие в достаточно стабильной и прагматичной отрасли. Наличия крупных долгосрочных контрактов с крупнейшими застройщиками России и странами Центральной Азии позволяет компании привлекать средства для активного развития, включающее в себя приобретение высокотехнологичного оборудования и совершенствование внутренних процессов. На данный момент компания вступает в важный для себя период перехода в разряд действительно крупных предприятий, когда на первый план выходит способность топ-менеджмента оптимизировать всю систему работу организации с учетом новых возможностей и новых рисков.