Минфин успешно разместил весь объем ОФЗ на 10 млрд рублей

В ходе аукциона 14 сентября Минфин разместил весь запланированный объем облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года. Всего было продано бумаг на 10 млрд рублей по номиналу при спросе 24,846 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 8,956 млрд рублей, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся впервые за семь месяцев аукционе составила 88,7452% от номинала, что соответствует доходности 8,94% годовых, следует из информации Минфина. Цена отсечения была установлена на уровне 88,55% от номинала, что соответствует доходности 8,98% годовых.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода — 1 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон — 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны — 34,41 рубля на облигацию), уточняет «Интерфакс».

