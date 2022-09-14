Минобороны РФ сообщило оперативные новости о ходе спецоперации на Украине

В ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По данным официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки в Харьковской области в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск массированными огневыми ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ было уничтожено до 150 украинских военнослужащих, а также более 10 единиц военной техники.

На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область) уничтожено 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150-ти украинских военнослужащих.

Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – «Ольха» в районах Кисилёвки, Бургунки (Херсонская область) и города Донецк, а также 26 – «HIMARS» в районах населённых пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино Каховской ГЭС, Антоновского моста (Херсонская область и Старомлиновка (ДНР).

Помимо этого, российская ПВО за сутки сбила 4 украинских беспилотника, а также ракету «Точка-У» в Херсонской и Запорожской областях.

Как ранее писал «Эксперт», 13 сентября Минобороны сообщило, что в ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолёта в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника.

Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены.

Эти действия российских военных остановили продвижение украинских формирований на данном участке, не позволив им прорваться к оборонительным позициям российских подразделений.

