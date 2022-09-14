На месте бывших промзон на востоке Москвы появятся три гостиницы – вице-мэр Ефимов

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы инвесторы возведут три гостиницы общей площадью 72 тыс. кв. метров. Проекты реализуют на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице строят жилье и современные предприятия, создают общественно-деловые пространства, возводят другие важные для города объекты. Так, в районах Новогиреево, Сокольники и Перово на востоке Москвы на участках более чем в 33 гектара появится три гостиницы. Общая площадь строений составит 72 тысячи квадратных метров», – рассказал Ефимов.

Так, на неэффективно используемой территории на Маленковской улице возведут гостиницу площадью 40 тыс. кв. метров, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«На Кусковской улице инвестор построит отель, рассчитанный на 300 номеров, а на участке бывшей промзоны «Прожектор» появится гостиница на 400 номеров в составе фешен-кластера, представляющего собой творческое пространство, которое объединит перспективные молодые бренды», – отметил Максим Гаман.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей.