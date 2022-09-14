Нефть отступает и перегруппировывается для атаки



Нефтяной рынок остается под давлением. Цены после снижения накануне продолжают плавно опускаться. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:20 мск составила 92,52 долл. за баррель, что на 0,7% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь опустилась к этому времени до 86,69 долл. за баррель, что на 0,71% ниже предыдущего итогового значения.

Пессимизм инвесторов, отмечает Finmarket, объясняется вчерашним выходом данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной. Впрочем, есть и множество других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, включая локдауны в Китае, продолжающуюся войну на Украине и нарастающий кризис в Европе.

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Все эти факторы отчасти нивелирует прогноз ОПЕК, которая ожидает устойчивого спроса на сырье. Картель в своем ежемесячном отчете, опубликованном во вторник, заявил, что мировой спрос на нефть увеличится на 3,1 млн баррелей в день в 2022 году и на 2,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, подтвердив таким образом предыдущие прогнозы роста.

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Такого же взгляда придерживается и Platts Analytics, которая считает, что дальнейшее переключение огромного числа потребителей с газа на нефть может увеличить спрос на «черное золото» еще на 300 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2023 года, когда цены на газ, как ожидается, достигнут пика на фоне сокращения поставок из России. В настоящее время базовые цены на СПГ в Европе и Азии в пять-шесть раз выше, чем цены на мазут с высоким содержанием серы, поэтому вполне логичным выглядит тот факт, что большинство энергогенерирующих компаний по возможности избегают использования газа, указывают в oilprice.com.

Заглохла, похоже, и ядерная сделка с Ираном — Европа теряет в нее веру. В совместном заявлении трех европейских стран, имеющих отношение к ядерным переговорам — Франции, Германии и Великобритании — Иран раскритиковали за то, что он не воспользовался возможностью, предоставленной проектом соглашения ЕС, и высказали серьезные сомнения относительно намерений Тегерана.

ОПЕК уличила хедж-фонды в посылке ошибочных сигналов

На прошедшей неделе рынок нефти восстанавливался под влиянием оптимизма, вернувшегося в среду инвесторов после некоторого смягчения риторики представителей ФРС США, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent восстанавливалась до 95,5 долл. за баррель, а цены на сорт WTI — до 89 долл. за баррель.

Вера в «мягкую посадку» американской экономики способствовала аппетиту к риску, считает эксперт. Однако она же порождает доминирование на рынке технических факторов, и это, в частности, привело к заявлению ОПЕК о том, что бумажный и физический рынки нефти все более расходятся.

В сентябрьском отчёте ОПЕК сообщалось, что поведение крупных хедж-фондов посылает рынку ошибочные сигналы, создавая ложное впечатление о достаточности поставок. На самом же деле, полагает аналитик, рынок в настоящее время функционирует недостаточно эффективно, что вкупе с неверными сигналами создает повышенные риски и снижает прозрачность ценообразования.

В ОПЕК отметили растущее потребление нефти в мире — особенно в странах ОЭСР. Причем спрос на нефть стран ОПЕК и реальное предложение с их стороны в достаточной степени сблизились, что говорит о стараниях достичь нормального обеспечения рынка. Вместе с тем, отмечалось в отчете, сохраняется большая неопределённость в отношении операционной стороны и финансовых аспектов производства нефти в США.

Минэнерго США в сентябрьском отчете сообщило о добыче нефти в стране в августе на уровне 11,86 млн баррелей в сутки, что на 0,15 млн баррелей выше, чем в июле. Однако ведомство периодически понижает оценки добычи, так как реальные поставки не дотягивают до прогнозов.

Администрация Белого дома вновь напомнила о желании пополнить стратегические запасы при цене ниже 80 долл. за баррель. По мнению чиновников, это должно поддержать привлекательные условия для внутреннего производства. В то же время данные API показали рост коммерческих запасов по состоянию на 9 сентября на 6,035 млн баррелей — за счет расходования стратегических резервов.

Таким образом, считает Оксана Лукичева, рынок нефти находится под влиянием разнонаправленных факторов. Возврат цен на уровень долгосрочного растущего тренда — около 75-80 долл. за баррель, — по ее мнению, возможен, но растущие риски обеспечения поставок также могут способствовать росту и с нынешних уровней.

И санкции соблюсти — и нефть приобрести

Тренд по нефти остается нисходящим, но риски новых перебоев с поставками в условиях ограниченного количества резервных мощностей удерживают котировки выше 90 долл. за баррель, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, непредсказуемыми остаются политические решения в западных странах, где пытаются одновременно лишить Россию части нефтегазовых доходов, но сохранить поставки сырья из страны в мировом товарообороте.

Краткосрочно в БКС видят нейтральный, как считает Галактионов, ценовой коридор 89—95 долл. за баррель справедливым балансом в сложившихся условиях.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов добавляет, что с нефтью происходит сейчас ровно то же самое, что и с остальными рынками — определенная стагнация после серьезной коррекции. Вместе с очевидными страхами мировой рецессии инвесторов напрягают вспышки ковида в Китае, которые останавливают экономику целых провинций и, как следствие, замедляют экономический рост вместе с остановкой логистических цепочек.

В итоге на этой неделе, после полумесячной коррекции, нефть пока в символическом плюсе на 0,7%, в районе 94 долларов за баррель. При этом еще вчера стоимость бочки доходила до 96,4 доллара, но после публикации результатов по августовской инфляции в США сильнейшим образом просели все мировые рынки — от серебра до S&P500. Это не могло не отразиться на нефти: потери за полчаса составили порядка 3% на страхе скорой рецессии и резкого роста ставки рефинансирования ФРС на следующей неделе — уже более трети инвестдомов склоняются к тому, что Пауэлл повысит ее на 1%.

Позитивным фактором Вавилов считает то, что нефть отбилась от многолетней поддержки в районе 88—90 долларов за бочку и пошла вверх. А трейдеры к тому же держат в уме предстоящее эмбарго на российскую нефть, перспективы потолков цен на нефть и газ в Европе, дефицит топлива в мире и сокращение добычи ОПЕК+.

То есть фундаментально нефти глобально пока что ничего не угрожает, уверен эксперт, и до конца недели топливо будет отыгрывать вчерашние потери. По его мнению, на вечер пятницы стоимость бочки составит примерно 96 долларов — это показатель, по которому сейчас проходит 20-дневная скользящая средняя и выступает краткосрочным сопротивлением.