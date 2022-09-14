«Новавинд» начал установку оборудования на Кузьминской ветроэлектростанции в Ставропольском крае

АО «Новавинд» (основанный в 2017 году ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») приступило к монтажу ветроэнергетических установок на Кузьминской ветроэлектростанции в Ставропольском крае.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«На площадке строительства Кузьминской ветроэлектростанции в Ставропольском крае начался монтаж ветроэнергетических установок. На площадке будут размещены 64 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Общая мощность строящейся ветроэлектростанции составит 160 МВт. Плановая среднегодовая выработка — 378 млн кВтч», — говорится в сообщении.

Для реализации проекта задействовано свыше 40 единиц строительной техники, в том числе краны грузоподъемностью до 800 т, а также более 180 рабочих и инженерно-технических специалистов. «Ведутся работы по сборке и монтажу секций башен ветроэнергетических установок на 3 площадках в двухсменном режиме, непрерывно продолжаются логистические работы по завозу комплектующих ВЭУ на площадки строительства с централизованных складов расположенных в городе Невинномысске и селе Курсавка Ставропольского края для последующего дальнейшего процесса инсталляции ветроэнергетических установок», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что Ставрополье является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд». К настоящему моменту там работают четыре ветроэлектростанции АО «Новавинд»: Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт, Кармалиновская ВЭС на 60 МВт, а также Бондаревская и Медвеженская ВЭС (120 и 60 МВт соответственно). Кроме того, закончены все строительно-монтажные работы на Берестовской ВЭС мощностью 60 МВт; идет строительство Труновской ВЭС (95 МВт). Строительство Кузьминской верроэлектростанции стартовало в июне. Общая мощность ветроэнергетических объектов, введенных компанией в эксплуатацию, составляет 720 МВт.

Генеральный директор АО «Новавинд» Виктор Свистунов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что текущий уровень локализации возводимых компанией станций составляет 68%.

До 2027 года «Росатом» собирается запустить ВЭС общей мощностью около 1,7 ГВт.