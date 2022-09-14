Песков назвал проект Киева по «гарантиям безопасности» угрозой для России

Опубликованный накануне украинский проект гарантий безопасности подтверждает необходимость проведения Россией специальной военной операции и делает ее еще более актуальной.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — цитирует Пескова агентство.

Говоря об отношении России к тому, что в тексте проекта по сути отвергается возможность нейтрального статуса Украины, пресс-секретарь главы государства указал на то, что изложенные в документе требования представляют собой угрозу для России. «Вот так мы и оцениваем: это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и наших национальных интересов», — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли такой текст быть предметом переговоров, учитывая что гарантии безопасности уже обсуждались в Стамбуле, Песков отметил: «Да, там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен».

Пресс-секретарь дал понять, что реакция Москвы в случае подписания проекта гарантий безопасности в нынешнем виде будет негативной. «При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», — пояснил Дмитрий Песков.

Накануне, 13 сентября, офис Владимира Зеленского представил проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев хочет видеть страны ЕС, а также США, Британию, Австралию и Турцию. Кроме того, в гарантии предложено включить региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария.