Почему аналоги IKEA на маркетплейсах дороже оригинала

Яндекс.Маркет сообщил, что начал продажу продукции Борского стекольного завода Нижегородской области, который являлся поставщиком шведского ритейлера IKEA. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В комментарии «Эксперту» представители Яндекс.Маркета подчеркнули, что на странице «Товары IKEA и аналоги» теперь можно найти бокалы, стаканы и тарелки российского производства, аналогичные IKEA HEDERLIG, POKAL и ÖPPEN, соответственно.

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Цены аналогов слегка кусаются

«До конца сентября ассортимент маркетплейса пополнится также другими товарами для дома. Например, в продаже появится текстиль для ванной и кухни от поставщиков IKEA ТДЛ “Текстиль” и ТПК “ДМ Текстиль”. Это более 80 видов полотенец, которые ранее продавались в шведской сети. Также на Маркете будут продаваться сковороды от поставщика шведской сети ГК Сково», —рассказали в компании.

При этом пользователи заметили, что стоимость аналогов на маркетплейсе в несколько раз выше, чем на сайте IKEA. Так, например, бокал для красного вина HEDERLIG стоил у шведов 129 рублей, на Яндекс.Маркете — уже 299 рублей. Стоимость стакана POKAL у шведского ритейлера составляла 59 рублей, а на маркетплейсе — 112 рублей.

В Яндекс.Маркет по этому поводу пояснили, что поставщики, магазины и дистрибьюторы «самостоятельно размещают свои товары и определяют цены на них, ориентируясь на возможности покупателей и конкурируя между собой».

Партнер практики Инвестиционного консалтинга и оценки Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Юлия Белогорцева заметила, что привлекательность цен IKEA обеспечивалась благодаря размерам закупок и постоянством работы с поставщиками. При переходе производителей на маркетплейсы условия продажи естественным образом поменялись, иногда — не в более выгодную для потребителя сторону.

«Сегодня IKEA работает с более чем 1,6 тыс. поставщиками из 55 стран, в том числе около 30 производителей были из России, а средняя продолжительность работы с поставщиками составляет 11 лет. В нашей стране компания на постоянной основе осуществляла оптовые закупки товаров для своих 26 магазинов и для торговых точек, расположенных в странах постсоветсткого пространства. Поставщики, в свою очередь, соглашались на значительную скидку, что давало IKEA возможность предлагать покупателям товары по более низким ценам. После того, как IKEA заявила о своем желании покинуть российский рынок, поставщики, которые раньше через нее реализовывали свои товары, стали самостоятельно выставлять их на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. И здесь уже нет тех скидок за опт, которые использовала IKEA, а есть розничная цена поставщика и комиссия маркетплейса. Поэтому товары на маркетплейсах часто продаются дороже чем их было можно купить в IKEA», — заметила она.

Само то, что этот товар когда-то продавался в IKEA, в скором времени перестанет иметь значение, хотя раньше важным для покупателей был тот факт, что IKEA контролировала качество реализуемого товара, зачастую устанавливая повышенные требования к его производителям, отметила эксперт.

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Маркетплейсы не смогут компенсировать потери производителей

«За соотношение цены и качества товара, представленного на маркетплейсе, несет ответственность поставщик, который не всегда указывается, что снижает доверие покупателей и не способствует высоким продажам. Кроме того, ассортимент маркетплейсов очень широк, и представленным там товарам приходится выдерживать жесткую конкуренцию, чтобы привлечь покупателя. Поэтому достичь на маркетплейсах столь же высоких продаж, как через IKEA, российским производителям будет очень сложно», — прокомментировала ситуацию Юлия Белогорцева.

Впрочем, она уверена, что отечественные производители вполне способны заместить товары, которые раньше предлагала IKEA. При этом ассортимент товаров на маркетплейсах в целом гораздо шире.

«Однако основным преимуществом IKEA являлось то, что можно было купить все необходимое без лишних затрат в одном месте, как в магазине, так и онлайн. IKEA — это комплексный ассортимент товаров в современном скандинавском стиле, и утрата этого специфического формата более всего печалит российских покупателей. Но в России работает немало сетевых ритейлеров, способных занять освободившуюся нишу. В их числе — Hoff, Leroy Merlin, Максидом, Шатура», – заметила она.

Российские производители же, лишившись возможности сотрудничать с IKEA, потеряли постоянного оптового покупателя. Многие из производимых ими товаров, выпускались по эскизам IKEA и уже не появятся в их ассортиментной линейке.

«Маркетплейсы не смогут компенсировать потери производителей от ухода IKEA, и онлайн-продажи обеспечивают лишь небольшой процент выручки. Тем не менее, после ухода IKEA из России, многие из них ищут покупателей среди других сетевых ритейлеров», — заключила она.