Покупаем или продаем?

Как и ожидали многие аналитики, начавшиеся с утра распродажи на рынке акций не получили развития. После обеда началась активная покупка присевших акций, в результате чего Индекс Мосбиржи завершил день снижением на 0,45%, хотя с утра потери доходили до 1,7%.

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Во многом росту активности «быков» способствовала нефть, которая развернулась вверх от технической поддержки $92 за баррель, и к окончанию российских торгов стоила $95.

На этом фоне в лидерах роста среди высоколиквидных акций оказалась «Роснефть», подорожавшая на 0,8%. Ранее бумага торговалась чуть хуже рынка и сейчас стала его догонять. Стоит отметить и появление такого позитивного драйвера среднесрочного роста бумаги как привлечение дешевого финансирования: «Роснефть» готовится разместить номинированные в юанях облигации на сумму не менее 15 млрд юаней.

При этом компания имеет долгосрочные контракты на поставку нефти в Китай, так что проблем с получением китайской валюты у нее не возникнет. По сообщениям СМИ, ставка купона не превысит 3,15%, что с учетом инфляции в Китае на уровне 2,5% выгодно как эмитенту, так и покупателям облигаций.

Акции другого нефтяного гиганта — «Лукойла» — просели сегодня на 1,3%. В последние месяцы очень часто «Лукойл» и «Роснефть» торгуются в противофазе. Некоторые активные спекулянты говорят, что пользуются этим, фиксируя прибыль по выросшей бумаге и покупая на следующий день акции аутсайдера.

Еще больший, чем «Роснефть», прирост акций продемонстрировал Сбербанк. Причем, выросли как обыкновенные (+1,5%), так и привилегированные (+1,3%) акции. Инвесторы продолжают надеяться на то, что крупнейший российский банк выплатит дивиденды.

На 2,7% выросла «Алроса», спрос на ее акции поддерживает намерение компании начать продажу населению инвестиционных алмазов, которые могут стать инструментом защиты от девальвации рубля. Пессимисты отмечают, впрочем, что этот новый для России рынок будет очень небольшим и малоликвидным, а самой «Алросе» этот вид бизнеса погоды не сделает.

С потерями почти в 4% завершили день акции «Фосагро». Бумагу продавали на информации о намерениях Минфина установить экспортные пошлины на удобрения. Это может сильно ударить по доходам компаний отрасли, у которых и так есть огромные проблемы в области логистики. Впрочем, этот негатив в значительной степени компенсируется низкими внутренними ценами на газ и электроэнергию

Хуже рынка выглядели акции ритейлеров и девелоперов. Ранее их активно покупали в ожидании, что снижение ключевой ставки Банка России в пятницу, в котором еще до недавнего времени были уверены почти все аналитики, простимулирует потребительскую активность населения.

Однако сейчас ожидания экономистов по ставке изменились.

«Инфляционные ожидания россиян продолжили расти и составили 12,5% в сентябре по сравнению с 12,0% в августе и 10,8% в июле. Это может стать поводом для ЦБ РФ оставить ставку без изменений на предстоящем заседании. Соответственно, идея покупки бумаг застройщиков на ожиданиях более низких ставок пока не работает», — поясняет ситуацию ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Рубль в течение дня пытался подрасти, но закрытие произошло в районе старта торгов. Таким образом, на дневном графике нарисовалась фигура «крест», которая говорит о высокой неопределенности и возможном развороте тренда.

Однако практически никто из аналитиков не ждет падения курса рубля в ближайшие дни, поскольку российскую валюту будет поддерживать увеличивающаяся продажа валютной выручки экспортеров, которым очень скоро понадобятся рубли для уплаты налогов.