Предприятия «Вкусно — и точка» открылись на АЗС Teboil

«Вкусно — и точка» открыла два предприятия на сети АЗС Teboil в Москве и Санкт-Петербурге, до конца года планируется открытие еще нескольких завежений сети на заправках.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

По словам старшего вице-президента по развитию и франчайзингу «Вкусно —и точка» Карины Погосовой, компания совместно с партнерами намерена продолжать активно развиваться в России. «Мы планируем открыть еще несколько ко-локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года», — рассказала Погосова.

Отмечается, что аналогичные точки ранее были открыты в Рязани, Санкт-Петербурге, Балашихе и Самаре компаниями-предшественницами.

«Вкусно — и точка» пришла на смену сети McDonald's, которая приостановила работу всех своих 850 ресторанов в РФ вскоре после начала спецоперации на Украине. В середине мая американской компания, доля которой на российском рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из страны и при посредничестве Минпромторга продала свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору.

В настоящий момент в РФ работает 500 ресторанов «Вкусно — и точка».

Под брендом Teboil работают заправки, приобретенные «Лукойлом» у компании Shell.

В конце мая российская нефтяная компания закрыла сделку по приобретению downstream-активов Shell в России: сети из 411 АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке. Решение последовало за объявлением Shell о намерении отказаться от всех российских проектов.