Путин и Эрдоган проведут переговоры в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Эрдоган проведу переговоры в Самарканде, где 15-16 сентября состоится очередной саммит ШОС.

В ходе предстоящей встречи турецкий лидер намерен обсудить с главой РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана, а также целый ряд других вопросов, передаёт РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде на этой неделе столкновения между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении агентства.

Как ранее писал «Эксперт», в Самарканде у президента РФ также состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры двух страна обстоятельно обсудят ситуацию на Украине.

Кроме того, ожидается, что Путин и Си обсудят вопросы, касающиеся деятельности ШОС, повышение роли этой организации в международных делах.

Также планируется, что президент РФ и председатель КНР обсудят двустороннюю повестку дня и дадут позитивную оценку беспрецедентно высокому уровню, доверительному характеру двустороннего стратегического партнёрства.

