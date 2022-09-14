Путин выразил соболезнования из-за смерти главреда «Комсомолки» Сунгоркина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час, – говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля. – Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина – это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком».

Российский лидер напомнил, что главред «Комсомолки» прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ.

«И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», – заявил Путин, добавив, что добрая память о Сунгоркине навсегда сохранится в сердцах.

Как ранее писал «Эксперт», главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался на 69 году жизни. Известно, что журналист умер во время командировки в Хабаровском крае от инсульта.

