Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 сентября

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в воздушные гавани центральной и южной частей РФ.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения действуют для аэропортов, расположенных в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В качестве альтернативы Росавиация рекомендует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — отмечается в пресс-релизе.

Ограничения были введены авиавластями РФ 24 февраля с началом российской специальной военной операции на Украине.