«Русская Медиагруппа» создала площадку для обсуждения уникального культурного кода Восточной России

«Синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода. Также мы предлагаем создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, который позволит консолидировать усилия медиа, креативных индустрий, бизнеса, волонтёров для популяризации информации об этом крае в стране», — рассказал модератор дискуссии, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Как отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, 42% россиян в возрасте старше 18 лет, говорят, что хотели бы посетить Дальний Восток. Действительно, край этот уникален. Невероятные природные ландшафты, неповторимые традиции народов, населяющих этот край, а также огромный потенциал развития, туристического, экономического и культурного, делают Дальний Восток особенным регионом. Каковы его перспективы, и как найти баланс между интеграцией региона в российский культурный ландшафт и сохранением самобытности?

Как обсудили спикеры на площадке ВЭФ-2022, в привлечении туристов и дальнейшем развитии территорий, огромную роль могут сыграть креативные индустрии: создание на территории региона крупных культурных центров, проведение массовых мероприятий. Еще один необходимый инструмент — это грамотное информирование и продвижение. Причём не только среди туристов, но и среди людей, задействованных в развитии сектора.

«Нам бы хотелось, чтобы Дальний Восток уделял больше внимания тем возможностям, которые даёт государство, — обратился к собравшимся генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. — 4000 команд профинансировано в стране с начала года на общую сумму более 10 млрд рублей. Дальний Восток получил всего 333 миллиона. Сейчас деньги есть — и от инициативы региона зависит, сколько молодёжь получит на свои проекты».

Особенностью финансирования креативных индустрий и локальной культуры на Дальнем Востоке стала доминирующая роль частного бизнеса. Несколько примеров такого сотрудничества компаний и важных социально-культурных объектов привёл председатель Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрей Северилов: «Люди, которые живут на Дальнем Востоке, должны иметь все возможности для полноценного развития. Следуя этой логике, мы реализуем несколько социальных программ: грантовый конкурс «Море возможностей», помогающий развитию некоммерческих организаций, обширную программу взаимодействия с Третьяковской галереей, создание интерактивного музея Дальневосточного морского пароходства и Владивостокского морского торгового порта».

Одной из главных тем дискуссии стала возможность и будущее создания на Дальнем Востоке филиалов крупнейших культурных центров, которые должны стать местом притяжения не только туристов из России и из-за рубежа, но и востребованной площадкой для местных жителей. Одним из них станет музейный центр, где разместится и филиал Третьяковской галереи, который откроется в 2024 году на сопке Орлиное гнездо.

«Невероятная удалённость от Москвы и Петербурга, молодой возраст города мешают живущим здесь в их самоидентификации, как людей, выросших в парадигме русской культуры. — рассказала генеральный директор, ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» Зельфира Трегулова. — И мы включились в работу по созданию филиала Третьяковки, потому что мы понимали, что этот комплекс принесёт в город именно то, чего ему так не хватает».

Процесс укрепления самоидентификации жителей Дальнего Востока, как части России, и наоборот, осознание жителями западной части страны, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток – процесс непростой. Как подчеркнул директор Музея-заповедника Истории Дальнего востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай, очень важно сохранить самобытность региона и не забывать о его уникальном потенциале и собственном культурном наследии. И очень важно, чтобы большая работа по взаимной интеграции велась не только на музейных площадках. «Культура существует в повседневности, она не замкнута в музеи. Должны быть кинотеатры, театры, музеи. Но самое главное — это создание новой идентичности, которая была бы интегрирована с другими, вписана в иерархию. И это важнейшая задача в развитии региона», — подчеркнул декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.