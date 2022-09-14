Рынок акций падает, а рублю все нипочем

Торги на российском рынке акций в среду начались с масштабных распродаж. По итогам первых полутора часов выросли всего 7 бумаг из всех торгующихся на Московской бирже. Индекс Мосбиржи снизился на 1,5%, вплотную подойдя к отметке 2400 пунктов.

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Активными продажами акций трейдеры отыгрывают внешний негатив. Вчера американские фондовые индексы рухнули на 4-5 процентов на данных по инфляции в США. Теперь инвесторы ждут, что ФРС США на ближайшем заседании повысит процентные ставки на 0,75-1 п.п., что еще больше затормозит экономический рост.

Но самым неприятным для российских акций является снижение цен на сырье: нефть сегодня с утра стоит $93 за баррель; сильно подешевели промышленные и драгоценные металлы.

Наибольшие потери среди высоколиквидных акций несут черные металлурги, на которых кроме внешнего негатива давит еще и крепкий рубль.

Во «втором эшелоне» агрессивно фиксируют прибыль по бумагам, которые ранее сильно выросли: это расписки X5 Retail Group, HeadHunter, банка «Тинькофф», а также акции «Фосагро», «Мечела» и «Яндекса». Все эти бумаги, впрочем, среднесрочно очень интересны, и вряд ли коррекция по ним усилится.

Лучше рынка торгуется «Газпром», акциям которого не дает падать ожидание поступлений огромных дивидендов через полтора-два месяца. Кроме того, трейдеры отмечают такой позитивный факт, как начало поставок «Газпрому» отечественного газоперекачивающего оборудования, что снизит его зависимость от Запада.

Пока большинство аналитиков ожидают возобновления роста российских акций в самое ближайшее время. Возможно, инвесторы начнут откупать просевшие бумаги уже сегодня. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к поддержке 2400 пунктов, от которой и может начаться разворот вверх. Улучшается ситуация и на западных биржах: американские фьючерсы вышли в «зеленую» зону, нефть также демонстрирует признаки роста.

Некоторые аналитики считают, что в ближайшие дни лучше рынка могут торговаться бумаги девелоперов и ритейлеров. В пятницу рынок ждет очередного снижения ключевой ставки Банка России не менее чем на 0,5 п.п., что приведет к падению ставок по кредитам и тем самым взбодрит потребительский спрос.

Рубль общемировой пессимизм игнорирует, дорожая к доллару на треть процента. Похоже, что крупные экспортеры решили заранее накопить необходимый для уплаты налогов объем рублей и в последние дни увеличили продажу валютной выручки.

Пара доллар-рубль подала серьезную заявку на закрепление под отметкой 60. Если это случится, то сбрасывать доллары начнут спекулянты и хеджеры, которые брали их на опасениях возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Власти же, похоже, решили пополнить бюджет не за счет девальвации рубля, а путем привлечения денег на рынке через размещение ОФЗ. Сегодня после длительного простоя Минфин предложит рынку бумаги с погашением в 2031 г. на 10 млрд руб. Нет никаких сомнений, что крупные банки, обладающие излишками ликвидности, этот объем с удовольствием выкупят.

Не исключено, что в дальнейшем финансовое ведомство резко нарастит объем заимствований.