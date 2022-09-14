Самозанятые: особенности налогового режима

На сайте https://www.esphere.ru/blog/prilozhenie-moj-nalog-dlya-samozanyatyix-funkczii-i-vozmozhnosti можно узнать больше о системе налогообложения.

Условия для самозанятости

Условиями для применения такого режима налогообложения могут быть:

наличие статуса частного предпринимателя или организация-индивидуальный предприниматель;

отсутствие фиксированных страховых взносов и лимитов по страховым выплатам (размер страховых выплат ограничен лимитом);

наличие налогового вычета в размере 13% и его продление до 1 млн. рублей при условии, что гражданин уплатил все налоги и сборы;

наличие льготного налога, зависящего от вида деятельности;

долевое участие работников в бизнесе.

Кроме того, кроме признания физлица индивидуальным предпринимателем в налоговую инспекцию должен быть предоставлен пакет документов:

заявление о переходе на другой режим;

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве ИП;

если ИП применяет патентную систему налогообложения, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие право на применение патентной системы налогообложения;

свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (СНИЛС);

лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

свидетельство ИНН физического лица (если ИП – индивидуальный предприниматель);

документ, подтверждающий наличие у индивидуального предпринимателя наемных работников, а также наемных специализированных работников;

документ об учете доходов и расходов (за исключением доходов, полученных от предпринимательской деятельности).

Если ИП применял упрощенную систему налогообложения с объектом доходы минус расходы, то предоставляются документы из налоговой инспекции, подтверждающие уменьшение налоговой базы на сумму расходов.

Что нужно учитывать?

Сотрудники налоговой службы во время регистрации ИП обязаны проверить все документы на предмет их соответствия требованиям закона. Если у физического лица возникли проблемы, то он может обратиться в инспекцию с заявлением о продлении срока регистрации. Налоговики не вправе применять административную или уголовную ответственность к самозанятому, если он уплачивает налоги в соответствии с установленным законодательством порядком.

Некоторые люди знают, кто они такие и к какой профессии себя причисляют, они числятся самозанятыми в таком случае налог уплачивают отчисления в пенсионный фонд, медстраховку и другие фонды.