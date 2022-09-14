Самые популярные секонд-хенды Екатеринбурга

Разумеется, речь идет о секонд-хендах. При наличии предубеждений по их поводу достаточно побывать хотя бы в одном из таких магазинов, чтобы удостовериться в том, что они совсем не похожи на обычные барахолки. Скорее эти торговые заведения напоминают бутики, где все вещи аккуратно разложены и развешаны по категориям. Высокая популярность секонд-хендов обусловлена богатым ассортиментом, большими скидками и регулярно проводимыми акциями. Афиша Екатеринбурга рекомендует посетить несколько самых востребованных секонд-хендов Екатеринбурга, описанных ниже.

«Баско Пати»

Хотя цены в этой крупной сети секонд-хендов не очень низкие, в периоды распродаж в ней можно приобрести прекрасную одежду по бросовым ценам. В «Баско Пати» продается модная одежда для взрослых и детей ведущих европейских производителей, а также домашние товары, сумки, обувь и различные аксессуары. В магазине имеются примерочные и оказывают помощь консультанты.

«Бэстмаркет»

В «Бэстмаркете» можно приобрести как стоковые вещи с этикетками, так и высококачественный брендовый секонд-хенд европейских марок. И хотя цены на верхнюю одежду в нем не слишком отличаются от цен в простых магазинах, рубашки, юбки, брюки, кофты, платья, блузки можно приобрести достаточно дешево. Помимо этого, в «Бэстмаркете» регулярно проводятся акции и предоставляются скидки.

«Сэконом»

Этот секонд-хенд рассчитан на людей, привыкших покупать одежду и обувь в интернете. На вебсайте можно легко выбрать нужную вещь. Описание содержит сведения о размерах и фотоснимки во всех ракурсах. Каталог включает в себя обширный ассортимент оригинальной одежды ведущих брендов, а для желающих приобрести вещи с максимальными скидками имеется соответствующий специальный раздел. Если покупатель не набирает требуемой минимальной суммы покупок, при которой доставка осуществляется бесплатно, то он может самостоятельно забрать купленные вещи в пунктах выдачи.

«ДоброШмот»

В этой сети секонд-хендов продаются высококачественные вещи, доставленные непосредственно из Европы. В магазинах «ДоброШмот» часто проводятся акции «два по цене трех» на различные вещи и организуются распродажи, скидки во время которых достигают 50%. У консультантов можно получить помощь в выборе идеального имиджа.