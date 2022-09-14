Сотрудники Росгвардии задержали 130 пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях свыше 130 пособников националистических организаций, ВСУ и СБУ.

Об сообщает пресс-служба ведомства.

«В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы задержали более 130 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Обнаружено 10 тайников с вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что найдены ПТРК NLAW зарубежного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и более 70 выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», более 130 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат различных модификаций, пять «коктейлей Молотова», свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, а также 4,5 кг наркотических веществ. Кроме того, обезврежено 8,4 кг тротила и более 20 мин и артиллерийских снарядов.

Накануне, 13 сентября, член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмакском районе Запорожья рекордно большой схрон оружия, в котором находилось 260 ящиков со снарядами. По его словам, информация о том, что неизвестные перетаскивали ящики по лесу, поступила от местных жителей: «В ходе проверки этой информации был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами —180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии», — написал Рогов в своем Telegram-канале. Сообщается, что все граждане, предположительно причастные к организации схрона, установлены, их привлекут к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ.