Михаил Мишустин не даст Биллу Гейтсу отключить экономику России

Глава российского правительства Михаил Мишустин накануне провел стратегическую сессию об импортозамещении программного обеспечения в российском IT-секторе и экономике в целом. Премьер-министр, в частности, сообщил, что по итогам проведенного анализа было выявлено почти 400 видов корпоративного программного обеспечения, по которым бизнес подтвердил критическую зависимость от импорта. При этом глава кабмина подчеркнул, что ситуация для наших ИТ-разработчиков сложилась вполне «конкурентная».

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Как рассказал премьер-министр, в ходе рабочих поездок по регионам, а также в начале июня на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде представители властей обсуждали с бизнесом и экспертами существующие и потенциальные риски в связи с дальнейшим использованием иностранного программного обеспечения в промышленности. «И приняли решение выстроить работу на основе запросов ключевых заказчиков — наших отраслевых лидеров. Они хорошо понимают, что нужно для развития их направлений, и именно они должны формулировать приоритетные потребности в отечественных технологиях», — отметил он.

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Пул проектов уже есть

Между тем, объём ежегодных расходов частного сектора на покупку лицензий, внедрение и поддержку составляет примерно 200 млрд рублей. Однако для 80% иностранного софта есть российские аналоги, причём по трети позиций представлено два и больше отечественных варианта. «Главное — у более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний либо выше уровень зрелости. Их не нужно делать с нуля, а нужно “докрутить” и использовать», — указал Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент поручил обеспечить технологическую независимость от используемого иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты, что очень важно в условиях внешнего давления. В этой связи продолжается работа по развитию российских программных решений. Грамотные IТ-специалисты сегодня крайне востребованы абсолютно во всех сферах экономики, они занимаются решением задач, которые сегодня стоят перед страной.

По поручению президента сейчас формируются благоприятные условия для развития бизнеса в сфере информационных технологий, заявил Михаил Мишустин. Принимаются самые разные меры, в том числе вводятся налоговые льготы, проводится освобождение от проверок.

Чтобы максимально скоординировать усилия заказчиков и разработчиков по внедрению новых цифровых продуктов, в частности, были созданы 33 индустриальных центра компетенций, которые объединили больше 300 организаций, отметил премьер. Центры компетенций должны обеспечить дополнительный спрос и открыть возможности масштабировать использование отечественного софта, одновременно развивая его функциональность.

Михаил Мишустин подчеркнул, что для сейчас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои решения, в полной мере отвечающие нуждам компаний. «При этом они должны быть ориентированными в том числе и на экспорт, не надо об этом забывать, иначе мы тут в НИОКР сделаем разработки, которые потом конкурентно невозможно будет ни развивать, ни использовать вне одного-двух заказчиков. И конечно, хочется, чтобы они оставались конкурентоспособными через пять-семь лет, не уступая импортным аналогам», — сказал он.

«Сегодня у нас уже есть пул проектов, которые сформировали заказчики. Они направили свыше двух сотен заявок на внедрение у себя соответствующих решений. По всем на сегодняшний день проводится экспертная оценка», — заключил премьер.

Свое ПО не может появиться моментально

И все же ситуация очень разная по отраслям, констатировала в комментарии «Эксперту» партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова. Например, ранее многие пользовались зарубежными сервисами (почта, корпоративные мессенджеры, таск-менеджеры, облачные хранилища), которые после 24 февраля либо ограничили, либо полностью остановили работу с российскими компаниями. «Поэтому нам и многим другим компаниям пришлось спешно переходить на российские аналоги. В этом году появилось довольно много российских IТ-проектов, которые хотят заместить иностранное ПО», — отметила эксперт.

Компании будут появляться и дальше, а государственная поддержка этот процесс только ускорит, уверена она. Но программное обеспечение не может появиться моментально — многие сервисы сейчас только в производстве, на рынок они будут выходить в течение от года до двух лет.

На рынке управления репутацией и мониторинге социальных медиа также сказались политические события, обратила внимание аналитик. Например, сервис youscan, имеющий украинские корни, объявил об уходе с российского рынка. Иностранные системы мониторинга также остановили работу с российскими клиентами. Хорошо, что на этом рынке у нас есть уже зарекомендовавшие себя российские компании, например, brand analytics, указала Ольга Соколова.

Однако есть отрасли, где требуется специализированное дорогостоящее программное обеспечение (например, добывающая). Там действительно есть большая зависимость от специализированного зарубежного ПО. И быстро заместить его не получится, предположила Ольга Соколова.

Российский рынок действительно сильно зависит от иностранных программ, особенно в части рекрутмента, подтвердила «Эксперту» CEO&Founder Hopper IT Наталья Краснобаева. В зарубежных системах процессы автоматизированного поиска и найма выстроены очень хорошо, и российские продукты пока не дотягивают до такого уровня, считает она. Российским разработчикам нужно год или два, чтобы функционал соответствовал на 50-60%.

Также нужно расширять функционал программ для целеполагания, продолжает эксперт. Крупные компании, госкорпорации и b2b сектор пользовались SAPовскими модулями, которые ставили цели, отслеживали их достижение и сами рассчитывали квартальные и годовые бонусы сотрудников. Среди российских разработок нет готового модуля, способного полноценно заменить SAP.

«Есть индивидуальные разработки, например, мы делали такие модули для нескольких крупных компаний, но это не универсальные решения, а продукты, которые пишутся под конкретного заказчика. Поэтому бизнесу, у которого нет ресурсов на частную разработку, приходится переходить на ручной труд. А там, где ручной труд, всегда присутствует человеческий фактор и затягивание сроков», — заявила Наталья Краснобаева.

Она добавила, что еще одной точкой роста являются системы управления знаниями. В зарубежных компаниях сохранение знаний было в приоритете, но в России это было не очень популярно. Эффективность таких систем успели прочувствовать лишь представители крупного и среднего бизнеса с высоким уровнем осознанности, но, конечно, они использовали зарубежное ПО. Чтобы догнать Запад в данном сегменте, потребуется где-то 2-3 года.

Транзакционный период будет сложным

Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel, заметил в комментарии «Эксперту», что рынок программных решений велик и на нем практически нет сфер, где доминирует монополия — присутствует единственного решения в своем классе. Однако номинальное количество отечественных продуктов в реестре не позволяет уверенно говорить о возможности полного импортозамещения в том или ином сегменте.

При выборе ПО, помимо функциональности для бизнеса, критически важны такие параметры, как простота внедрения, совместимость с операционными системами и оборудованием, возможность интеграции с другим используемым софтом, способ доставки (из облака или коробочное решение) и еще десятки параметров.

На этапе анализа конкретного решения зачастую бизнес и приходит к выводу, что формально альтернатива есть, но миграция потребует таких сроков и вложений (на замену оборудования, обновление ПО, внедрение и перенос данных, переобучение персонала), что задача автоматически превращается в неподъемную. Кроме того, зачастую отечественные аналоги в разы дороже иностранного ПО, поэтому многим компаниям они недоступны уже на этапе базового сравнения стоимости решений.

Но в общем ситуация с отечественным ПО в России намного лучше, чем с отечественным «железом», что неудивительно, так как для разработки ПО необходима практически только компьютерная техника. Но, тем не менее, проблемы с отечественным ПО действительно пока есть, поделился с «Экспертом» своим мнением председатель совета директоров группы «Фаст Лейн» Владимир Княжицкий.

Причем это касается в основном не пользовательского ПО. Тут как раз все относительно приемлемо: есть операционные системы, офисные пакеты, антивирусы и бухгалтерские программы. Проблема в основном находится в ПО серверного уровня и ПО для сложных процессов автоматизации. Обычные пользователи с такой проблемой не сталкиваются, а вот средний и крупный бизнес (особенно — современные производства) вынуждены ее решать, констатировал эксперт.

Корень проблемы заключается в том, что при разработке такого программного обеспечения, требуется более длинный цикл инвестиций и достаточное количество клиентских инсталляций. Еще совсем недавно в условиях конкуренции с зарубежными продуктами аналогичного типа, российским разработчикам было очень сложно добиться успешности своей бизнес-модели. Продавать надо было много, на локальном рынке достаточный объем продаж был затруднен, международные продажи хорошо запустить удалось только единицам производителей, посетовал Владимир Княжицкий.

Сейчас ситуация изменилась — локальный рынок стал готов потреблять на порядок больше лицензий. Но сам цикл разработки продукта приемлемого качества требует нескольких лет. Путь от «в общем работает» до «можно эффективно пользоваться» занимает год, два или даже три. Поэтому сейчас, с одной стороны, у разработчиков ПО отличный шанс для развития, а с другой — транзакционный период будет сложным. Отдельным вопросом является вопрос наличия кадров, подытожил эксперт.