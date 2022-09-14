Евросоюз Газовые войны Германия

Берлин может национализировать крупнейшего покупателя российского газа

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
14 сентября 2022, 14:31

Немецкие власти планируют стать главным акционером энергетической компании Uniper и довести пакет акций правительства более чем до 50%.

SASCHA STEINBACH/EPA

Энергетический кризис, как катком, прошел по немецкому энергетическому гиганту Uniper SE. После резкого снижения поставок российского газа Uniper был вынужден покупать «голубое топливо» на спотовом рынке по очень высоким ценам. В результате убытки крупнейшего в Европе импортера газа из России в первой половине года составили 12,4 млрд евро, а во второй вне всяких сомнений будут еще больше. Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил на прошлой неделе, что в сентябре убытки компании в связи с полным прекращением подачи российского газа по газопроводу «Северный поток 1» могут достичь 7 млрд евро. Очевидно, правительству придется вновь, уже далеко не первый раз помогать энергетикам из Дюссельдорфа.

Учитывая важность компании для Германии, федеральное правительство оказало ей помощь в размере приблизительно 20 млрд евро. Правда, часть ее еще должен утвердить Брюссель. В июле Берлин купил 30% акций компании. Несмотря на такую существенную поддержку Uniper продолжает испытывать очень серьезные проблемы. Как сообщает агентство Bloomberg, для предотвращения коллапса всей энергетической системы Германии, что нельзя исключать в случае банкротства энергетического гиганта, в Берлине сейчас рассматривают возможность довести пакет правительственных акций более чем до 50% и даже прорабатывают варианты полной национализации.

Конечно, в случае принятия исторического решения о национализации потребуется согласие «родителя» Uniper, финской энергетической компании Fortum Oyj. О серьезности намерений министра экономики ФРГ Роберта Хабека, в ведении которого находится и энергетический сектор, говорит то, что переговоры с правительством Финляндии, главным акционером Fortum, уже начались. Ранее, кстати, представитель правительства Олафа Шольца заявил, что Берлин не стремится к выкупу доли финнов.

Инвесторы отреагировали на новость о планах правительства ФРГ относительно Uniper довольно бурно: акции компании на бирже во Франкфурте сначала взлетели на 10,6%, а затем упали на 7. Еще более оптимистичной была реакция инвесторов в отношении финской компании: сначала акции Fortum поднялись в цене на 7,1%, после чего снизились на 1,3%.

Министерство экономики и Uniper отказались комментировать новость, а в заявлении Fortum говорится, что окончательное решение пока не принято.

«Необходимо принимать во внимание ухудшающуюся ситуацию с операционным окружением и финансовое положение Uniper,- подчеркивает Fortum.- Fortum, правительство Германии и Uniper продолжают обсуждение долгосрочного решения проблем».