Берлин может национализировать крупнейшего покупателя российского газа

Энергетический кризис, как катком, прошел по немецкому энергетическому гиганту Uniper SE. После резкого снижения поставок российского газа Uniper был вынужден покупать «голубое топливо» на спотовом рынке по очень высоким ценам. В результате убытки крупнейшего в Европе импортера газа из России в первой половине года составили 12,4 млрд евро, а во второй вне всяких сомнений будут еще больше. Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах предупредил на прошлой неделе, что в сентябре убытки компании в связи с полным прекращением подачи российского газа по газопроводу «Северный поток 1» могут достичь 7 млрд евро. Очевидно, правительству придется вновь, уже далеко не первый раз помогать энергетикам из Дюссельдорфа.

Учитывая важность компании для Германии, федеральное правительство оказало ей помощь в размере приблизительно 20 млрд евро. Правда, часть ее еще должен утвердить Брюссель. В июле Берлин купил 30% акций компании. Несмотря на такую существенную поддержку Uniper продолжает испытывать очень серьезные проблемы. Как сообщает агентство Bloomberg, для предотвращения коллапса всей энергетической системы Германии, что нельзя исключать в случае банкротства энергетического гиганта, в Берлине сейчас рассматривают возможность довести пакет правительственных акций более чем до 50% и даже прорабатывают варианты полной национализации.