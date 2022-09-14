В Армении запустили сервис Yandex Eats

Сервис «Яндекс Еда» начал работать в Армении под брендом Yandex Eats в тестовом режиме.

«"Яндекс Еда" запустился в Армении под брендом Yandex Eats в тестовом режиме», — цитирует ТАСС пресс-релиз «Яндекса».

Уточняется, что приложение и сайт Yandex Eats доступны в Армении на русском, армянском и английском языках. На данный момент к сервису подключено свыше 100 заведений Еревана. Помимо готовой еды из ресторанов, пользователи могут заказать товары из магазинов — продукты и напитки, включая алкоголь, а также спортивное питание и товары для животных. В скором времени на Yandex Eats будут доступны безрецептурные лекарства и БАДы из аптек.

Сейчас сервис работает также в России, Казахстане и Белоруссии. В «Яндексе» заявляют, что благодаря приобретению Delivery Club компания сможет направить больше ресурсов на его локализацию в других странах.

На днях компании «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами в сфере контента и доставки еды. VK теперь является владельцем платформ «Новости» и «Дзен», а сервис Delivery Club перешел «Яндексу». Компании подписали обязывающие документы по безденежным сделкам 23 августа, спустя неделю обмен активами одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В начале сентября «дочка» VK консолидировала 100% Delivery Club, ранее входивший в портфель активов совместного предприятия VK и Сбербанка; 9 сентября сервис по доставке еды перешел «Яндексу». Сообщалось, что Delivery Club подключат к единой технологической платформе с «Яндекс Едой».