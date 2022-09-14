В августе россияне купили на 60% больше лекарств от коронавируса, чем в июле

В прошлом месяце жители РФ приобрели на 59% больше средств против коронавирусной инфекции по сравнению с июлем.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Сообщается, что в августе было куплено 11,6 млн упаковок лекарства от COVID-19 против 7,3 млн месяцем ранее; потрачено на препараты от инфекции на 41% больше — 4,5 млрд руб.

В августе россияне тратили на лекарства от коронавируса чуть больше 1 млрд. руб. в неделю. При этом на данный момент спрос на препараты этой категории значительно упал по сравнению с зимой, когда объем продаж на пике доходил до 3,5 млрд руб.

Как рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, спрос на противоковидные препараты начал расти в последнюю неделю июля — тогда лекарств стали покупать на 17% больше. «В первую неделю августа начался еще один скачок на 20%, после чего потребление стабилизировалось на уровне чуть более 1 млрд рублей в неделю», — уточнил специалист.

В Центре заверили, что нехватки средств от COVID-19 на российском рынке не предвидится. Там рассказали, что за восемь месяцев 2022 года выпущено на 14% больше препаратов, чем за аналогичный период предыдущего года.

В настоящий момент по всему миру наблюдается очередная волна пандемии коронавируса, однако смертность значительно ниже, чем в конце 2021 года. В России, если верить официальной статистике, показатель по летальным исходам сократился в 10 раз.

По мнению специалистов, самое большое изменение, которое произошло с начала этого года в вопросе борьбы с коронавирусом, — регистрация и начало массового применения новых антивирусных препаратов. В США это прежде всего паксловид, уже одобренный Минздравом РФ. В России после проведения клинических испытаний лекарство по лицензии от Pfizer планирует производить «Фармасинтез». Другое антивирусное средство, одобренное с начала года в США, ЕС и России, — молнупиравир. Вещество встраивается в геном вируса и вызывает множественные мутации, предотвращающие нормальное размножение вируса. Препарат снижает риск тяжелого течения заболевания или смерти примерно в половине случаев. В РФ средство активно выписывают в поликлиниках в оригинальной форме Lagevrio от компании Merck. По лицензии его планирует делать «Р-Фарм», а дженерик зарегистрирован в России под торговым названием «Эсперавир» («Промомед»).

Между тем в Москве суточное число новых случаев коронавируса выросло почти в два раза. По данным оперштаба, в столице за минувшие 24 часа зафиксировано 8,6 тыс. зараженных COVID-19 против 4,9 тыс. днем ранее. До этого показатель в течение довольно длительного периода демонстрировал снижение. Госпитализированы 338 человек, умерли 26 пациентов.

По всей России за сутки зарегистрировано 51,7 тыс. новых инфицированных, скончались 98 человек.