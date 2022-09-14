В МИД Венгрии заявили, что Евросоюз может пересмотреть санкции против РФ в преддверии зимы

Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы с началом зимнего сезона.

Такое мнение высказал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает Ripost.

По словам дипломата, с наступлением холодов «все больше людей видят реальность».

Менцер напомнил, что Будапешт не поддерживает идею о введении потолка цен на газ из России. Чиновник отметил, что такая мера была бы уместна, если бы Европа располагала достаточным количеством альтернативных источников топлива, однако на данный момент страны ЕС не могут диктовать свои условия.

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений министерства указал на то, что подобное решение приведет к тому, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу, в результате чего ситуация с ценами на энергоносители станет еще критичнее.

Дипломат подчеркнул, что самое главное для венгерского правительства — чтобы жители могли обогревать свои дома, а промышленность и экономика могли функционировать.

Тамаш Менцер также упомянул слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что ей неважно, как жители ФРГ относятся к безусловной поддержке Украины Берлином. Менцер отметил, что судить о таком высказывании должны сами немцы, и выразил уверенность в том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто никогда бы не стал делать подобных заявлений.

Как ранее писал «Эксперт» со ссылкой на The Guardian, ЕС решил отказаться от идеи ограничить цены на российский газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена предложить 14 сентября ввести в Европе обязательное сокращение потребления электроэнергии, а также налог на сверхприбыли энергетических компаний.

Последствия энергокризиса создают серьезные сложности для предприятий самых разных секторов европейской промышленности, однако единства по способам выхода из сложившейся ситуации в ЕС сейчас нет.

Между тем, согласно прогнозам рейтингового агентства Fitch, поставки по трубопроводу «Северный поток 1», приостановленные в конце августа, в этом году не возобновятся. Отмечается, что Европа защитилась от газового коллапса на предстоящую зиму, но газовые хранилища заполняются по очень высоким ценам.