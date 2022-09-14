В производство оборудования для пенополиуретана в Москве вложат 440 млн рублей - Ефимов

Инвестиции в производство оборудования для наполнителя мягкой мебели и игрушек в московском районе Печатники составят 440 млн рублей. Под строительство предприятия, которое появится в течение пяти лет, власти столицы выделят участок площадью 0,6 гектара. Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город передаст инвестору территории площадью 0,6 гектара для строительства предприятия по выпуску промышленного оборудования, которое будет производить пенополиуретан. Материал служит наполнителем для мягкой мебели и спальных принадлежностей, автомобильных сидений и детских игрушек. Также из него производят губки для мытья посуды, покрасочные валики, монтажную пену и используют в качестве утеплителя для труб. Планируемый объем вложений в реализацию масштабного инвестиционного проекта составляет 440 миллионов рублей», – рассказал вице-мэр.

Инвестору предоставят участок без торгов на пять лет. Компания-застройщик ведет свою деятельность с 1989 года и за это время стала одним из ведущих производителей заливочных машин высокого давления для переработки пенополиуретана в России и странах СНГ.

«Будущее производство расположится на юго-востоке города. Благодаря реализации проекта в столице появится 90 рабочих мест», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На территории города работает свыше 240 предприятий машиностроительной отрасли, отметил глава департамента. На них изготавливают промышленных роботов, оборудование, станки и другую технику. Так, с января по июль 2022 года эти предприятия увеличили объем производства на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.