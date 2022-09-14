В Сибири начали выпускать уникальную технику для подготовки почвы к холодам после сбора урожая

Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования «Сельмаш» («НОЭЗНО-Сельмаш») при поддержке властей региона разработал не имеющую аналогов в России машину — щелеватель-плоскорез.

Устройство предназначено для подготовки земли после сбора урожая к зимнему периоду. В отличие от иностранной техники, применение отечественного оборудования позволяет по меньшей мере в два раза снизить затраты времени и средств на обработку почвы, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора предприятия Максима Моисеева.

«Была проведена работа по выбору техники, которая не выпускается в России. Взят за основу плоскорез, но добавлен ряд конструктивных особенностей, которые были только в импортных аналогах, в американских. Этот агрегат (в отличие от аналогов на отечественном рынке) позволяет работать на глубине до 25 сантиметров "клыку" — щелерезу, который, работая на этой глубине, позволяет сохранять в земле влагу и весной, после боронования, приступать к посевам», — рассказал Моисеев. Он добавил, что еще одна особенность устройства, которая делает его уникальным — захват 17,3 метра.

Исполнительный директор НОЭЗНО пояснил, что агрегат сможет выполнять работы, которые позволят избежать на территории больших сельхозпредприятий выдувания снега и плодородного слоя почвы.

Подчеркивается, что оборудование изготовлено полностью из российских материалов повышенной износостойкости.

В настоящий момент щелеватель-плоскорез получили несколько агропромышленных предприятий региона, в частности, один из крупнейших в Новосибирской области племзаводов «Ирмень». Разработкой интересуются в Алтае и Казахстане, пишет агентство.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в 2022 году ООО «НОЭЗНО Сельмаш» предоставлена субсидия в размере 3,43 млн руб. на изготовление опытных образцов отечественных почвообрабатывающих средств. «Использование высокопрочного чугуна и технологии напыления позволили добиться высокой степени износостойкости орудия в почве, повысить производительность обработки почвы при сохранении тяговой нагрузки на движитель (трактор) на уровне мировых аналогов», — отмечает пресс-служба правительства региона. Подчеркивается, что разработка направлена на ипортозамещение с более низкой себестоимостью и повышенной производительностью.