Ветеран израильской разведки рассказал, что ВС РФ должны сделать для достижения целей спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире программы «Полный контакт» рассказал, что российская армия должна сделать, чтобы переломить ход специальной военной операции на Украине и достичь всех поставленных целей.

По его мнению, ВС РФ необходимо выйти к Приднестровью. Как подчеркнул эксперт, это задача является важнейшей, так как её решение позволит разобраться с проблемой Запорожья и украинского побережья Чёрного моря.

«Вторая по значимости задача – это возвращение под контроль тех территорий, которые были потеряны в ходе контрнаступления ВСУ», – резюмировал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми предполагал, что в ходе нового этапа специальной военной операции российские войска добьют отступающих украинских националистов необходимо «на марше», так как в противном случае они смогут организовать новые позиции.

При этом согласно прогнозу Кедми, который он озвучил в середине августа, Донбасс в ближайшее время полностью будет освобождён союзными силами.

