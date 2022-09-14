Владимир Потанин передает больше половины акций Росбанка его сотрудникам и благотворительному фонду

Холдинг «Интеррос» начал процесс передачи до 50% акций Росбанка в эндаумент благотворительного фонда Владимира Потанина. Еще около 10% акций банка передадут его сотрудникам, выпустив на них цифровые финансовые активы (ЦФА). Такие действия соответствуют цели предпринимателя направить бóльшую часть состояния на благотворительные цели. Об этом сообщил сам бенефициар бизнеса Владимир Потанин 14 сентября в своем обращении через телеграм-канал «Интерроса».

«В 2010 году я объявил о своём решении направить бóльшую часть моего состояния на благотворительные цели. Это было абсолютно обдуманное заявление: я всегда считал, что человек должен делиться с обществом своими достижениями, своим успехом. Именно с этой целью мною был создан благотворительный фонд, который почти за четверть века своей работы стал одним из лидеров системной благотворительности в России. <...> Считаю, что пришло время сделать следующий шаг», — сказал Владимир Потанин.

«Интеррос» начал процесс передачи в эндаумент благотворительного фонда Потанина до 50% акций «Росбанка». <…> Уверен, что команда фонда успешно продолжит системную поддержку инновационных образовательных, культурных и спортивных проектов, будет развивать филантропию», — добавил предприниматель. По его словам, после того, как процесс завершится, целевой капитал благотворительного фонда достигнет 100 млрд рублей.

«Компания «Интеррос» также передаёт до 10% принадлежащих ей акций «Росбанка» на мотивационную программу для его сотрудников. Для «Интерроса» это не первый опыт с ЦФА: платформа «Атомайз», ключевой инвестор которой «Интеррос», первой получила лицензию ЦБ и уже выпустила три токена на промышленные металлы «Норникеля». Теперь ЦФА выпустят не на металл, а на акции Росбанка. Такой инвестиционный инструмент получат сотрудники. Можно сделать вывод, что персонал кредитной организации через ЦФА на акции банка смогут получать дивиденды наравне с акционерами.

Примечательно, что Потанин не будет входить в органы управления ни фонда, ни кредитной организации. Управление обеими структурами перейдет независимым директорам.

Напомним, что в 2013-м Владимир Потанин первым из российских бизнесменов присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании, начатой американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. По её условиям, самые богатые люди мира и их семьи жертвуют основную часть своих состояний на филантропию. Впоследствии предприниматель участвовал в разработке российского закона о фондах целевого капитала и о ЦФА. С помощью этих механизмов он видит способ развития системной благотворительности и превращения сотрудников компаний в совладельцев бизнеса.

«Принятые решения – не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели. Для меня важно, что мой бизнес работает на благо людей», — резюмировал бизнесмен.