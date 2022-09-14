Владимир Ефимов: два предприятия Москвы сэкономят около 65 млн рублей за счет льгот

Ежегодные налоговые льготы для московского производителя рыбной продукции компании «Меридиан» и фармацевтической компании «Биннофарм» составят около 65 млн рублей. Такая мера поддержки стала доступна предприятиям благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2016 года Москва присваивает предприятиям города статус промышленного комплекса, который дает им право на налоговые льготы. Теперь эти преференции станут доступны производителю лекарственных препаратов «Биннофарм» и изготовителю рыбной продукции «Меридиан». Общая сумма ежегодных налоговых льгот для этих компаний оценивается почти в 65 миллионов рублей», – рассказал Ефимов.

За счет статуса промышленного комплекса компании могут платить уменьшенный региональный налог на прибыль – вместо 17 до 13,5%. Налог на недвижимое имущество при этом снижается до 50% от исчисленного, на землю – до 20%, налог на аренду земли составляет всего 0,3% от кадастровой стоимости участка.

«Московские предприятия со статусом промкомплекса – это производители высокотехнологичной продукции, а также самых необходимых для населения товаров. Благодаря поддержке города только за прошлый год они сэкономили на налогах 1,9 миллиарда рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Промышленными комплексами уже признаны 66 столичных компаний, где в общей сложности работают около 77 тысяч человек.

Сэкономленные за счет статуса промкомплекса средства компании смогут направить на развитие производственных площадок. «Импортозамещение в фармакологической, равно как и в пищевой отрасли, имеет приоритетное значение для компенсирующего удовлетворения внутреннего спроса и поддержки целевых объемов выпуска продукции. Предоставляемые Правительством Москвы налоговые стимулы позволят высвободить часть денежных потоков для реинвестирования в целях поддержки и производства, а также обеспечения стабильной занятости, а значит, нивелирования колебаний доходов и спроса в Москве», - считает независимый экономист Андрей Бархота.

В ближайшие несколько лет предприятие АО «Биннофарм» планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей, уточнил директор по производству компании Анатолий Ягленко.

Статус промкомплекса присваивается на 10 лет. При этом он подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение продлить на один год действие всех специальных статусов автоматически.

«Специальный статус помогает работе нашего предприятия. Благодаря льготам для московских промышленных комплексов в прошлом году мы получили сниженную ставку по различным налогам, в этом году мы также рассчитываем сэкономить на обязательных платежах», - рассказал председатель совета директоров предприятия по производству упаковки «Ламбумиз» Сергей Ботвин.