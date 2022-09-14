Владислав Овчинский: Столичное предприятие запустило производство лекарств для животных

Первая партия ветеринарного препарата производства Московского эндокринного завода (ФГУП «Эндофарм») поступила на российский рынок. Ранее предприятие не занималось производством препаратов для животных, но теперь намерено усилить это направление. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Фармацевтические предприятия города выпускают изделия для лечения широкого перечня заболеваний. С каждым годом в портфеле компаний появляется все больше собственных разработок, иногда в совершенно новых для них направлениях. Один из ведущих производителей города, Московский эндокринный завод, в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения», – рассказал Овчинский.

Препарат применяется в составе комплексной терапии для собак и кошек в качестве обезболивающего средства при умеренном и сильном болевом синдроме. Например, он может быть использован в послеоперационный период, при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях, в том числе стоматологических, и других неинфекционных заболеваниях, сопровождающихся болевым синдромом.

«Лекарственные средства для животных – новое перспективное для предприятия направление. В наших планах расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства», – сообщил генеральный директор ФГУП «Эндофарм» Михаил Фонарев.

Предприятие имеет статус промышленного комплекса с 2016 года, что дает ему налоговые льготы. Сэкономленные средства производитель направлять на расширение производства и научные разработки. Помимо этого, в 2021 году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт. Объем инвестиций по нему составляет 1 млрд рублей. По контракту инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Москва, в свою очередь, гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.