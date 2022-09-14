ЕК отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ

ЕК в своих предложениях по новым энергетическим мерам для ЕС не предлагает установить лимит цен на российский газ.

В пресс-релизе Еврокомиссии, выдержки из которого публикует РИА Новости, описывается ряд предлагаемых ЕК мер, в этом перечне нет соответствующего лимита.

«Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами объединения наилучших способов снижения цен на «голубое топливо», также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы Евросоюза в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок», – отмечается в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал, что Евросоюз продолжает обсуждать вопрос об ограничении цен на российский газ. По словам источника в ЕС, ограничение цен на импорт российского «голубого топлива» в Европейском союзе не будет включено в пакет ограничительных мер объединения.

«Однако обсуждения на данном этапе по этому вопросу в (Европейской) комиссии всё ещё продолжаются», – утверждал источник.

