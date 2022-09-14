Ереван сообщил о возобновлении боев на армяно-азербайджанской границе

Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе; применяются артиллерия, минометы, ударные БПЛА.

«В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука. Несмотря на то, что на других направлениях развязанной накануне агрессии существенных происшествий зафиксировано не было, сегодня, начиная с 08:00, противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил наступательные действия, в том числе в направлении Джермук и Верин Шоржа», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что вооруженные силы Армения «предпринимают адекватные ответные действия».

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в ночь на 13 сентября. Правительство Армении официально обратилось к ОДКБ и России с просьбой о вмешательстве в конфликт. Азербайджан объяснил наступление провокациями со армянской стороны, которая, в свою очередь, отвергла эти обвинения, назвав их ложью.

Утром во вторник Баку и Ереван при посредничестве Москвы заключили соглашение о прекращении огня.

В настоящий момент в Армению направляется миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации.