Американский бизнес предупредил Белый дом об «экономической катастрофе»

Конгресс США сейчас завален просьбами встревоженных перевозчиков товаров. Они просят законодателей вмешаться в жаркие трудовые споры, которую могут привести к очень серьезной остановке железнодорожного сообщения. Причем, не через несколько месяцев, а уже на этой неделе, пишет Financial Times. Более ста тысяч железнодорожников угрожают объявить первую с 1992 года забастовку, если работодатели не согласятся на их требования и не внесут их в новый контракт. Если Конгресс не вмешается в этот спор, то железные дороги могут быть парализованы уже в пятницу.

В конфликте участвуют работники крупнейших в Америке перевозчиков: Union Pacific, CSX и BNSF. 10 из 12 профсоюзов 13 сентября подписали соглашение с комитетом, представляющим перевозчиков, но два продолжают требовать полного выполнения условий, накопившихся за три года безуспешных переговоров с работодателями, и угрожают забастовкой. Последний срок подписания соглашения – вечер четверга, 15 сентября.