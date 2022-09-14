Американский бизнес предупредил Белый дом об «экономической катастрофе»

Конгресс США сейчас завален просьбами встревоженных перевозчиков товаров. Они просят законодателей вмешаться в жаркие трудовые споры, которую могут привести к очень серьезной остановке железнодорожного сообщения. Причем, не через несколько месяцев, а уже на этой неделе, пишет Financial Times. Более ста тысяч железнодорожников угрожают объявить первую с 1992 года забастовку, если работодатели не согласятся на их требования и не внесут их в новый контракт. Если Конгресс не вмешается в этот спор, то железные дороги могут быть парализованы уже в пятницу.
В конфликте участвуют работники крупнейших в Америке перевозчиков: Union Pacific, CSX и BNSF. 10 из 12 профсоюзов 13 сентября подписали соглашение с комитетом, представляющим перевозчиков, но два продолжают требовать полного выполнения условий, накопившихся за три года безуспешных переговоров с работодателями, и угрожают забастовкой. Последний срок подписания соглашения – вечер четверга, 15 сентября.
Конфликт на железной дороге – очередная неприятность для президента Байдена, который неоднократно обещал восстановление и укрепление цепочек поставок и который поддерживает профсоюзы. Белый дом не сидит, сложа руки, и прорабатывает сейчас, по словам президентского пресс–секретаря Карин Жан-Пьер, возможность замены железной дороги в случае необходимости перевозками по воде, воздуху и автотранспортом.
Обращения в Конгресс бизнеса объясняются тем, что законодатели могут выступить арбитром в споре между работниками и работодателями. Естественно, и время для забастовки сейчас не самое подходящее из-за высокой инфляции, которая в августе практически не снизилась. Различные ассоциации транспортных компаний предупреждают, что забастовка на железной дороге может разорвать оставшиеся цепочки поставок, поднять цены на продукты питания и опустошить полки магазинов, а также остановить многие фабрики и заводы. С транспортниками согласны и в Торговой палате США, где возможную забастовку называют «национальной экономической катастрофой. Экономисты подсчитали, что забастовка на железной дороге обойдется экономике США приблизительно в 2 млрд долларов в день.
К дебатам подключился и Американский институт нефти (API), сообщивший о полученном многими энергетическими компаниями на прошлой неделе предупреждении от железнодорожных компаний. Железнодорожники предупредили энергетиков, что в преддверии возможной забастовки они сократят перевозки опасных грузов. API тоже предупреждает о том, что забастовка на железной дороге может привести к катастрофе.
Президент Ассоциации торговли зерном и кормами (NGFA) Майк Сейферт уверен, что забастовка сорвет поставки продукции американских фермеров заграницу.
«Будут потеряны рабочие места и вырастут цены,- предупредил Брайан Додж, возглавляющий Ассоциацию руководителей розничной сферы (RILA),- потому что по экономике больно ударит нехватка сырья и потребительских товаров. Причем, это будет двойной удар. И если судить по инфляционным отчетам, трудно выбрать для всего этого более не подходящее время».
Аналитик Wolfe Research Скотт Груп оценивает вероятность забастовки невысокой, но добавляет, что его прогноз опирается на вмешательство в трудовой спор Конгресса. Причем, уверен он, что даже в этом случае, сама угроза забастовки уже причинила и еще причинит много вреда экономике.
Комитет национальных перевозчиков (NCCC), представляющий на переговорах железнодорожные компании, сообщил, что готов принять условия контракта, рекомендованные Белым домом, включая немедленное повышение зарплат на 14% и расширение медицинских страховок. Однако два «упрямых» профсоюза советуют законодателям не вмешиваться несмотря на просьбы железнодорожных компаний. Они требуют изменения отношения работодателей к отсутствию работников на рабочих местах по причине приемов у медиков и ЧП в семьях.