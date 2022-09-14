Житель Владивостока арестован по подозрению в госизмене в интересах украинской разведки

Житель Владивостока арестован по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ФСБ, уже установлено, что мужчина собирал и передавал данные об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), обвиняемый задержан, находится под стражей.

На опубликованном спецслужбой видео показано, как сотрудники ФСБ скручивают мужчину и ведут в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной съёмки: обвиняемый ходит с фотоаппаратом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.

Источник, знакомый с ситуацией рассказал агентству, что подозреваемого в шпионаже 1965 года рождения завербовали во Владивостоке. Отмечается, что он снимал не только военную, но любую инфраструктуру – дома, дороги и мосты, в том числе мост на остров Русский и Золотой мост.

По словам собеседника РИА Новости, подозреваемый «конечно, не ожидал», что его задержат. Также известно, что сейчас он находится в СИЗО, сидит в одиночной камере.

Напомним, 13 сентября в Подмосковье задержали директора по качеству одного из авиазаводов, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники.

Как ранее писал «Эксперт», Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях свыше 130 пособников националистических организаций, ВСУ и СБУ.

Также обнаружено 10 тайников с оружием и боеприпасами. В частности, найдены ПТРК NLAW зарубежного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и более 70 выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам «Метис» и «Фагот», более 130 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат различных модификаций, пять «коктейлей Молотова», свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, а также 4,5 кг наркотических веществ.