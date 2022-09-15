Акции дня: трейдеры продают акции «Роснефти» вопреки прогнозу по дивидендам

Хуже рынка торговались акции «Роснефти» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 15 сентября. За день бумаги потеряли в цене -2,33% до 367 рублей за штуку.

Обещание компании обновить рекорд по дивидендным выплатам не замотивировало трейдеров покупать акции. В четверг компания представила итоги за первое полугодие 2022 года по МСФО, согласно которым чистая прибыль выросла на 13,1% год к году и составила 432 млрд рублей. Выручка увеличилась на 32,5% до 5,172 трлн рублей. Председатель правления компании Игорь Сечин сообщил, что финансовые результаты «Роснефти» «формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года».

По прогнозам аналитика по сектору нефти и газа «Открытие Инвестиции» Алексея Кокина, по итогам января-июня 2022 года дивидендные выплаты могут составить 20,38 рублей за акцию с доходностью около 5,5% и ростом на 13% год к году. Расчеты основывались исходя из дивполитики, предполагающей направлять на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО. Отрицательная реакция рынка на отчет компании может быть связана со слабым, по мнению трейдеров, ростом прибыли – всего на 13%, считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,44% до 2446,59 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,41% до 1288,03 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:00 мск составила 91,2 долларов за баррель (-3,08%). Российская валюта слабела – 60,47 руб. за доллар.