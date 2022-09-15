Баку и Ереван достигли договоренности о перемирии

Армения и Азербайджан смогли достичь договоренности о перемирии вечером в среду.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает «Интерфакс».

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — цитирует агентство Григоряна.

Организаторов митинга в Ереване, заявляющих о заключенном премьером Армении Николом Пашиняном договоре с Баку, чиновник назвал «пятой колонной». Он также подчеркнул, что какого-либо соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, нет.

«Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению и получают приказы из различных мест», — сказал секретарь Совбеза республики.

По его словам, цели Азербайджана и митингов в Ереване схожи. «Есть в этой повестке множество вопросов, но главный из них — это суверенность Армении, они желают уничтожить государственность Армении, и в этом процессе Азербайджан с удовольствием участвует. Участвуют и некоторые люди», — отметил Григорян. По его словам, благодаря реакции армянских властей и военным удалось пресечь реализацию «этого большого плана», после чего «определенные группы» начали пытаться расшатать ситуацию внутри страны.

Накануне вечером протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване. Это произошло после заявления Никола Пашиняна о возможности подписания некоего документа, касающегося конфликта с Азербайджаном. По данным «Коммерсанта», у здания правительства собрались около 5–6 тыс. человек, у здания парламента — около 10 тыс.

Днем 14 сентября армянский премьер, выступая в парламенте, сообщил что готов принять сложные решения «во имя мира». «Мы хотим подписать документ, в результате которого нас многие будут критиковать, многие будут проклинать, многие назовут нас ''предателями”, а народ может даже принять решение об отстранении нас от власти», — сказал Пашинян.

Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и «манипулятивно представлены различными СМИ». В итоге политик решил сам объяснить свои высказывания, поскольку в стране «распускают слухи о том, что я подписал какой-то документ». «Это не имеет ничего общего с реальностью. Я официально говорю, что ни одна бумага не подписана, более того, никакая бумага не готовится к подписанию, ни о какой бумаге речи не идет», — подчеркнул Пашинян, добавив что целью распространения такой информации является ослабление Армении.

Между тем сообщается, что ворота парламента в Ереване заварили после того, как толпа протестующих едва не снесла их минувшей ночью. Как пишут Telegram-каналы, ожидается, что в четверг недовольные политикой Пашиняна предпримут новую попытку штурма здания.