Более 1200 финалистов спартакиады «Моспром»-2022 поборются за победу в Лужниках

Отборочные соревнования спартакиады «Моспром»-22 завершились в столице. В соревнованиях принимают участие сотрудники промышленных предприятий города и студенты технических вузов и колледжей. В финале, который состоится 24 сентября в Лужниках, за звание сильнейшего сразятся более 1200 человек. Об этом сообщил 15 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«По итогам отборочных этапов Спартакиады “Моспром”-22 за победу в состязаниях будут бороться свыше 1200 человек. Это представители 140 промышленных предприятий, студенты 18 технических вузов и 6 колледжей», – сказал Владислав Овчинский.

По его словам, в этом сезоне на отборочных играх самым популярным видом спорта среди предприятий стал футбол, в него играли 600 человек. А в «Лиге вузов» фаворитом стал баскетбол 3х3, где состязались более 50 команд и свыше 240 участников.

Как уточнил глава ведомства, на многих предприятиях выработали свою систему подготовки сборных команд. Так, на Московском нефтеперерабатывающем заводе в прошлом году открыли новый тренажерный зал. А команду по волейболу производственного концерна «Алмаз-Антей» к соревнованиям готовит кандидат в мастера спорта. Спортсменам компании «Аэроприбор-Восход» организовывают спортивные поездки, — например, в дома отдыха в Сочи и Подмосковье.

Один из самых опытных участников московской промышленной спартакиады — ведущий конструктор машиностроительного предприятия «Гелиймаш», которому 75 лет. Спортсмен участвует в мероприятии в третий раз. Он играет в настольный теннис и в прошлых сезонах занимал первые места, а в этом году вошел в тройку лучших.

Напомним, что в этом году отборочные состязания среди представителей промышленных предприятий прошли с середины июля по сентябрь. Студенты сражались за выход в финал 10 сентября.