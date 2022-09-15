Что можно сделать на 8 миллиардов рублей

Кабмин решил выделить Минпромторгу дополнительные средства из резервного фонда Правительства, для субсидирования Российского фонда технологического развития. «Проект позволит расширить поддержку промышленных предприятий российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», — поясняется в материалах, опубликованных к заседанию правительства в четверг.

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Собственно, деньги пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности — именно он еще в 2014 году был создан на базе РФТР. Впрочем, суть в данном случае не столько в буквах, сколько в цифрах. Размер ассигнований Михаил Мишустин озвучил ранее на оперативном совещании с вице-премьерами — 8 млрд рублей.

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Самолеты и стулья

Каким же образом Фонд их потратит? Одолжит тем, кто реализует проекты, направленные на разработку высокотехнологичной продукции, импортозамещение и прочие передовые цели.

Как поясняет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

«Спецификой фонда является срок инвестирования до 20 лет, что является необходимыми для развития промышленности и технологий длинными деньгами в рамках Специальных инвестиционных контрактов размером до 50 млрд рублей и выше», — добавляет Зайнуллин.

Кроме того, Фонд совместно финансирует проекты, которым требуются займы до 100 млн рублей, с региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Фонд уже выдал займы в общей сложности более чем на 280 млрд рублей. Аналогичную планку превысил и объем иных форм инвестирования. То есть, более полутриллиона рублей уже вложено в реальный сектор. Эти деньги уже крутят шестеренки в новых проектах. Как отмечает доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов, большое количество проектов по импортозамещению сейчас уже находится в стадии реализации, средства Фонда, в первую очередь, позволят значительно сократить сроки запуска, особенно в высокотехнологичных отраслях.

Только ли это hi-tech и «цифра»? Отнюдь.

«Опыт Фонда и его инвестиционные программы будут востребованы для расширения уже существующих производств в целях импортозамещения, как это произошло с Авиационной корпорацией «Рубин» (производитель посадочных устройств и гидропневматического оборудования самолетов, участвуюет в программе МС-21) и с производителем мебели из Воронежа. Отрасли разные, но везде была оказана инвестиционная поддержка для расширения производства», — говорит Павел Грибов.

Как отмечается на сайте Минмпромторга, воронежская компания, получившая льготный заем на 320 млн рублей по программе «Комплектующие изделия», закупила новое оборудование и втрое нарастила объем производства мебели по индивидуальным заказам: с 8,7 тысяч единиц в год до 24 тысяч.

Не замена, а полноценный продукт

«Позитивный аспект деятельности фонда, в том, что он может обеспечить то, в чем нуждается промышленность для своего развития — длинные и дешевые деньги, так как банки в основном предпочитают давать короткие и дорогие деньги, зарабатывая в большей степени не на долгосрочном инвестировании, или проектном финансировании, а на спекуляциях и высоких процентах и комиссиях», — отмечает Сергей Зайнуллин.

При этом государство, дающее деньги на рост, тоже внакладе не останется: на странице ФРП указано, что объем выручки от проектов составит более 4,9 трлн рублей, а будущие налоговые поступления — 387 млрд рублей.

Однако при такой форме господдержки, как льготные займы, прямой доход и налоговые сборы — не главное. На первом месте стоят создание рабочих мест (их, если верить Фонду, появится более 32,5 тысяч) и, что важнее всего — новое, современное производство, собственные аутентичные разработки и технологии.

«Когда мы говорим об импортозамещении и импортозамещающиих производствах, речь идет не только и не столько об альтернативе зарубежным товарам, но и о значительном снижении стоимости полного производственного цикла товаров — от поставки сырья до передачи потребителям. Господдержка направлена, в первую очередь, на перспективные проекты, которые значимы для экономики и имеют широкий спектр применения. В том числе это касается разработки сырья, компонентов, а также элементов, необходимых для развития высокотехнологического производства», — расставляет акценты первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин уже подчеркнул, что именно в создании собственных продуктов смысл импортозамещения в сегменте разработки программного обеспечения.

«Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт», — заявил премьер-министр.

Эти слова относятся и к другим отраслям. Российский рынок остался сегодня без многих привычных товаров, а предприятия — без оборудования и комплектующих. Но все это нужно не просто скопировать по имеющимся образцам, а переосмыслить с учетом дальнейшего развития и совершенствования, подготовить соответствующую базу. На это явно рассчитывает правительство, выделяющее средства. Этого ждут конечные потребители — ведь прямо или косвенно, но все, в итоге, оплачивается из их кармана. А переплачивать за сомнительные реплики из серии «Abibas» даже в условиях кризиса никому не хочется.