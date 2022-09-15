Экономическая политика Господдержка

Что можно сделать на 8 миллиардов рублей

Ирина Сидорина
корреспондент Expert.ru
15 сентября 2022, 20:01

На льготные займы для крупных проектов направляют дополнительные средства.

АК «Рубин»
Углеродные тормоза для самолетов производства АК «Рубин»

Кабмин решил выделить Минпромторгу дополнительные средства из резервного фонда Правительства, для субсидирования Российского фонда технологического развития. «Проект позволит расширить поддержку промышленных предприятий российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», — поясняется в материалах, опубликованных к заседанию правительства в четверг.  

Собственно, деньги пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности — именно он еще в 2014 году был создан на базе РФТР. Впрочем, суть в данном случае не столько в буквах, сколько в цифрах. Размер ассигнований Михаил Мишустин озвучил ранее на оперативном совещании с вице-премьерами — 8 млрд рублей. 

Самолеты и стулья

Каким же образом Фонд их потратит? Одолжит тем, кто реализует проекты, направленные на разработку высокотехнологичной продукции, импортозамещение и прочие передовые цели.

Как поясняет доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

«Спецификой фонда является срок инвестирования до 20 лет, что является необходимыми для развития промышленности и технологий длинными деньгами в рамках Специальных инвестиционных контрактов размером до 50 млрд рублей и выше», — добавляет Зайнуллин.

Кроме того, Фонд совместно финансирует проекты, которым требуются займы до 100 млн рублей, с региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Фонд уже выдал займы в общей сложности более чем на 280 млрд рублей. Аналогичную планку превысил и объем иных форм инвестирования. То есть, более полутриллиона рублей уже вложено в реальный сектор. Эти деньги уже крутят шестеренки в новых проектах. Как отмечает доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов, большое количество проектов по импортозамещению сейчас уже находится в стадии реализации, средства Фонда, в первую очередь, позволят значительно сократить сроки запуска, особенно в высокотехнологичных отраслях.

 Только ли это hi-tech и «цифра»? Отнюдь. 

«Опыт Фонда и его инвестиционные программы будут востребованы для расширения уже существующих производств в целях импортозамещения, как это произошло с Авиационной корпорацией «Рубин» (производитель посадочных устройств и гидропневматического оборудования самолетов, участвуюет в программе МС-21) и с производителем мебели из Воронежа. Отрасли разные, но везде была оказана инвестиционная поддержка для расширения производства», — говорит Павел Грибов.

Как отмечается на сайте Минмпромторга, воронежская компания, получившая льготный заем на 320 млн рублей по программе «Комплектующие изделия», закупила новое оборудование и втрое нарастила объем производства мебели по индивидуальным заказам: с 8,7 тысяч единиц в год до 24 тысяч.

Не замена, а полноценный продукт  

«Позитивный аспект деятельности фонда, в том, что он может обеспечить то, в чем нуждается промышленность для своего развития — длинные и дешевые деньги, так как банки в основном предпочитают давать короткие и дорогие деньги, зарабатывая в большей степени не на долгосрочном инвестировании, или проектном финансировании, а на спекуляциях и высоких процентах и комиссиях», — отмечает Сергей Зайнуллин.

При этом государство, дающее деньги на рост, тоже внакладе не останется: на странице ФРП указано, что объем выручки от проектов составит более 4,9 трлн рублей, а будущие налоговые поступления — 387 млрд рублей.

Однако при такой форме господдержки, как льготные займы, прямой доход и налоговые сборы — не главное. На первом месте стоят создание рабочих мест (их, если верить Фонду, появится более 32,5 тысяч) и, что важнее всего — новое, современное производство, собственные аутентичные разработки и технологии.

«Когда мы говорим об импортозамещении и импортозамещающиих производствах, речь идет не только и не столько об альтернативе зарубежным товарам, но и о значительном снижении стоимости полного производственного цикла товаров — от поставки сырья до передачи потребителям. Господдержка направлена, в первую очередь, на перспективные проекты, которые значимы для экономики и имеют широкий спектр применения. В том числе это касается разработки сырья, компонентов, а также элементов, необходимых для развития высокотехнологического производства», — расставляет акценты первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин уже подчеркнул, что именно в создании собственных продуктов смысл импортозамещения в сегменте разработки программного обеспечения. 

«Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт», — заявил премьер-министр. 

Эти слова относятся и к другим отраслям. Российский рынок остался сегодня без многих привычных товаров, а предприятия — без оборудования и комплектующих. Но все это нужно не просто скопировать по имеющимся образцам, а переосмыслить с учетом дальнейшего развития и совершенствования, подготовить соответствующую базу. На это явно рассчитывает правительство, выделяющее средства. Этого ждут конечные потребители — ведь прямо или косвенно, но все, в итоге, оплачивается из их кармана. А переплачивать за сомнительные реплики из серии «Abibas» даже в условиях кризиса никому не хочется. 