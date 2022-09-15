Дивиденды «Роснефти» взбодрили «Лукойл»

Сегодня, как и вчера, покупатели акций активизировались после обеда. Но в отличие от среды брали они далеко не все подряд.

Повышенным спросом сегодня пользовались акции Мосбиржи, от которой ждут роста балансовых показателей и, соответственно, дивидендов в результате повышения оборота торгов и явно видного притока на российский рынок новых средств, которые и определяют его устойчивость к разного рода негативу.

Статья по теме: «Роснефть» поставила рекорд

Акции «Роснефти» упали более чем на 2% после выхода в общем неплохой отчетности за полугодие — выручка компании выросла на 32,5%, а чистая прибыль — на 13%. Глава компании Игорь Сечин заявил о намерении выплатить полугодовые дивиденды. Исходя из размера заработанного, дивидендная доходность акций сейчас оценивается в 5,5%.

Падение акций компании было вызвано двумя факторами. Первый — традиционные продажи по факту состоявшегося события, в данном случае — выхода отчетности. Второй — некоторые аналитики выражают сомнение, что компания сможет улучшить результаты во втором полугодии.

Новость о дивидендах «Роснефти» взбодрила акции «Лукойла», которые вчера сильно продавали. Сегодня бумага выбилась в число лидеров роста. Инвесторы вполне логично думают, что раз «Роснефть» решила распределить прибыль, то по этому же пути пойдет и менеджмент «Лукойла». Причем, от «Лукойла» ждут, что его дивиденды должны быть щедрее, поскольку компания не выплачивала их по итогам прошлого года.

В числе аутсайдеров торгов были акции угольщиков «Мечела» и «Распадской». Негативом для них стали слухи о том, что Минфин готовится ввести экспортные пошлины на угольную продукцию.

Что же касается дальнейшего роста российского рынка акций, то он под большим вопросом из-за ухудшения ситуации на западных биржах. Там по-прежнему сильны опасения, что на ближайшем заседании ФРС регулятор может резко поднять ставку. Поговаривают о возможном ее повышении на 0,75 и даже на 1 процентный пункт — такой демарш поставит под удар едва ли не всю мировую экономику.

На этих опасениях торги американскими акциями открылись снижением, а нефть его ускорила, к нашему закрытию теряя почти 4%. Баррель нефти стоит чуть более $90. Таким образом, котировки вновь пробили уровень поддержки $92 и теперь им открыта дорога на снижение в район $85 за баррель.

Впрочем, нельзя исключать и того, что к закрытию американских торгов значительная часть просадки будет выкуплена. Курс доллара к корзине мировых валют сегодня весь день стабилен, а это значит, что панического бегства от рисков нет.

Курс российской валюты сегодня рос до полудня: пара доллар-рубль даже смогла сходить чуть ниже 59,5. Но после этого экспортеры стали сокращать продажу валютной выручки, и рубль начал дешеветь на падающей нефти. Дополнительно на российскую валюту давили вновь возродившиеся страхи скорого введения бюджетного правила.

«Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти $60 за баррель и добычи 9,5 млн барр. в сутки. Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около $80 и добычи 10—10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 до $3,5 млрд ежемесячно. По оценкам «Открытие Research», запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7—10% относительно устоявшихся уровней», - приводит расчеты начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Техническая картина по рублю не изменилась: пара доллар-рубль продолжает оставаться в боковике с границами 60—61, и пока все попытки выйти из этого коридора оканчиваются неудачей.

Если же слухи о бюджетном правиле будут получать подтверждение, то курс российской валюты на начинающемся налоговом периоде не сможет укрепиться до 58 руб. за доллар, как этого ожидали некоторые финансисты. Спекулянты начнут более активно скупать доллары и евро в ожидании роста их цены.