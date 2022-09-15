Энергокризис спровоцировал рост цен на уран

Цены на уран достигли максимумов с начала марта, так как страдающая от энергокризиса Европа, похоже, намерена развивать атомное направление энергетики.

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Уран вырос в цене на 7,55 доллара за фунт, или на 17,30% только с начала 2022 года, подсчитали в Tradingeconomics. А по данным Financial Times, стоимость урана с середины августа поднялась на 7%, превысив отметку 50 долл. за фунт, причем многие участники рынка прогнозируют дальнейшее повышение цен.

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Мирный атом для всех

Не считая марта, когда многие сырьевые товары подскочили в цене из-за специальной операции России на Украине, стоимость фьючерсов на уран в последний раз поднималась выше 50 долларов за фунт более 10 лет назад, сообщает «Прайм» со ссылкой на консалтинговую компанию UxC. Эксперты Bank of America ожидают, что уран подорожает до 70 долларов за фунт в следующем году.

Эксперты отмечают, что рынок остается уязвимым к потенциальному сокращению поставок урана из России. На долю страны приходится 5% мировой добычи урана и порядка двух пятых глобальных мощностей по обогащению урана, показывают данные Berenberg. «Исключение России из глобальной цепочки поставок топлива может стать источником дестабилизации рынка и ценовой волатильности», — предупреждают эксперты.

Между тем ядерная энергетика является крупнейшим источником чистой энергии для США, пишет TheStreet. Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем электричества из энергии, получаемая в результате реакции деления или синтеза атомов. На их долю которых приходится около трети мирового объема, и им требуется большое количество урана для заправки реакторов по всей стране.

По данным Управления энергетической информации, по состоянию на 2021 год на 55 атомных электростанциях в 28 штатах насчитывалось 93 коммерческих ядерных реактора, а средний возраст реакторов составлял около 40 лет. Строительство атомной электростанции может занять от пяти до семи лет и стоить миллиарды долларов. Для сравнения — для создания и запуска установки, работающей на природном газе, потребуется около трети указанного времени, а ее стоимость будет значительно меньше. Согласно данным EIA, в США на ядерную энергию пришлось около пятой части от общего объема 4116 млрд киловатт-часов, произведенных в 2021 году. Это значительно больше. Чем на долю солнечных или ветровых станций.

Уран и плутоний являются основным сырьем, используемым в ядерной реакции. После добычи руды уран подвергается измельчению и переработке, в ходе которых он превращается в так называемый желтый кек. Затем он смешивается с фторидом, происходит процесс обогащения. Обогащенный уран может быть использован в производстве оружия или топлива для реакторов.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан был крупнейшим производителем урана в 2021 году — 21 819 метрических тонн, за ним следуют Намибия (5 753 тонны), Канада (4 693 тонны) и Австралия (4 192 тонны). В тот год было произведено в общей сложности почти 57 000 тонн, что ниже пика в 74 400 тонн в 2016 году.

США сильно отстают в производстве урана на международном уровне. Производимой там продукции недостаточно для удовлетворения потребностей атомных станций в самой стране. По данным Всемирной ядерной ассоциации, почти весь уран на сумму в 46,74 млн фунтов, закупленный владельцами и операторами ядерных энергетических реакторов в США в 2021 году, был импортирован, и только 5% было поставлено на мировые рынки. Основной импорт шел из Казахстана (35%), Канады (15%), Австралии (14%), России (14%) и Намибии (7%).

Атом рассматривается как экологически чистый источник энергии из-за низкого уровня выбросов углерода, но ее производство, особенно при строительстве новых реакторов, создает проблемы из-за рисков для окружающей среды и здоровья в результате радиационного воздействия.

Ядерные катастрофы на Три-Майл-Айленде в 1979 году, Чернобыле в 1986 году и в Фукусиме в 2011 году, а также утилизация ядерных отходов вызывают у общественности обеспокоенность по поводу безопасности атомных электростанций. Но несмотря на замедление темпов строительства новых АЭС в США, спрос на уран во всем мире продолжает расти, как и цены на него.

Важность атомных электростанций все сильнее понимают и в Европе. Европейская комиссия приняла решение о включении атомной энергетики и природного газа в «Зеленую таксономию ЕС» — классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов. В эпоху, когда государства пытаются разом сбить цены на энергоносители, отделиться от России и побороться с переменой климата, многие вновь заинтересовались ядерной энергетикой. И нетрудно понять почему. Ведь на сегодняшний день она — один из крупнейших в мире источников безуглеродной энергии, на долю которой приходится 25% электроэнергии Евросоюза, пишут «Иносми».

На Россию приходится почти половина мировых мощностей по обогащению урана для производства ядерного топлива. 40% ядерной энергии в Европе вырабатывается из урана РФ или ее близких союзников Казахстана и Узбекистана. Наконец, Россия господствует и на рынке экспорта и строительства атомных электростанций (АЭС), особенно — в странах с развивающейся экономикой.

Перспективы для урана благоприятные

Атомные электростанции — это очень эффективный инструмент генерации электроэнергии, он даёт возможность получать много энергии дёшево, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Но несмотря на это, в отрасли наблюдает спад. Многие страны боятся угрозы аварии на АЭС, поэтому последние 30 лет мы наблюдали массовый отказ от программ по ядреной энергетике и целый вал закрытия станций.

Сегодня же тенденция и в самом деле меняется: в условиях энергокризиса и резкого роста цен на энергоносители, многие страны вновь возвращаются к идёт применения мирного атома. Нидерланды и Швеция планировали отказ от АЭС, но приостановили эти программы, а США, Великобритания, Япония, Канада и Франция ранее проводившие мероприятия по стагнации и постепенному сворачиванию программ ядерной энергетики сейчас меняют свои взгляды на отрасль, потому что остро нуждаются в энергии, и риски глобальной катастрофы отходят на второй план.

Россия официально занимает лишь 5% доли экспорта урана, но обогатительная инфраструктура для уранового топлива в РФ одна из самых серьезных — 40% от мирового экспорта, рассказал Никита Донцов. Крупнейшим экспортером урана в мире является Казахстан, и в случае санкций наверняка будут востребованы серые схемы экспорта урана из России в Казахстан, где сырье будет менять «национальность» и продаваться на международном рынке уже без санкций.

Но эта схема имеет существенные риски для всего мира: фактически контрабанда урана может привести к его потере и появлению в неожиданном месте и не факт, что он будет использован в мирных целях, предупредил эксперт. Поэтому, вероятно, ЕС и США откажутся от санкций на уран из России из соображений безопасности.

Стоимость урана по состоянию на 14 сентября 2022 года составила 51,2 доллара за фунт, указала «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Цены резко выросли с конца февраля по середину апреля до 64,5 долларов за фунт, после чего плавно снижались до текущего уровня. В летний период наблюдалась некоторая стабилизация на рынке и с конца августа цены слегка подросли.

Рынок урана остро реагирует на политические изменения и отношение крупных потребителей к атомной энергетике, подтвердила эксперт. Текущий энергетический кризис заставил многих отвергавших атом пересмотреть свое отношение к этому виду топлива. Например, Япония, ускоряет открытие закрытых после событий в Фукусиме АЭС, а Германия притормаживает закрытие станций и заверяет, что санкции на поставку урана из России вводиться не будут.



Россия контролирует более 50% мирового рынка обогащенного урана, что может привести к коллапсу атомной отрасли в Европе при введении запретов на работу с российскими поставщиками, констатировала Оксана Лукичева. Это чревато экологическими катастрофами. Ранее США также уточнили, что санкций к поставкам российского урана вводить не намерены. Дело в том, что уран не является биржевым товаром.

Это значит, объясняет аналитик, что все поставки урана в США и остальной мир компанией Росатом производятся по долгосрочным контрактам. Любое прерывание или отказ от поставок будет грубым нарушением контракта. Замену обогащенному урану из России в случае введения санкций найти будет крайне тяжело, так как все объемы распределены на годы вперед и проданы по долгосрочным контрактам, а запасы на вторичном рынке уже раскуплены.



В целом стоимость урана находится вблизи максимальных уровней за последние 10 лет, полагает эксперт. Росту цен способствовало изменение фундаментальных факторов и политического отношения к отрасли на фоне сложившегося дефицита энергоресурсов еще до начала СВО. Дело в том, что низкие цены, державшиеся на уран в последние годы, привели к закрытию крупных производств, а также было снижено производство урана в Казахстане (40% доля мирового рынка необогащенного урана).

Однако усиление «зеленой» повестки в экономике и признание атомной отрасли «чистой» энергетикой привело к резкому росту интереса к этому виду энергоносителей. Возникшие инвестиционные фонды активно скупали запасы урана на вторичном рынке, сокращая доступность урана для коммунальных предприятий. Это сильно разогрело рынок и привело к развитию растущего тренда, заметила Оксана Лукичева.



Перспективы рынка для урана благоприятные: ожидается рост спроса на сырье при весьма ограниченном росте предложения. Разработка новых шахт и добычи будет проводиться, но часто сопряжена с растущими экологическими требованиями и необходимостью развития новых технологий. Хороший вклад в отрасль может внести развитие малых АЭС, которые активно продвигаются в настоящее время в западных экономиках. Прогноз по ценам на уран остается на уровне 70 доллара за фунт в перспективе нескольких лет, заключила эксперт.

