Энергопотребление Ethereum упало на 99,5%

Историческое обновление блокчейна Ethereum «Merge» прошло более гладко, чем ожидали многие эксперты. Однако курс эфира рухнул, а на срочном рынке исчезла рекордная бэквордация фьючерсов на него: трейдеры закрывали позиции по факту события.

Ethereum успешно провел обновление «Merge» («слияние»). Совершен первый в истории переход действующего блокчейна с PoW (Proof-of-Work, доказательство работы – майнинг) на PoS (Proof-of-Stake, доказательство доли – стейкинг). До сих пор согласование новых блоков обеспечивали майнеры, а теперь этим занялись валидаторы, заблокировавшие часть своих эфиров в стейкинге.

Это привело к падению энергопотребления Ethereum на 99,5%. Учитывая, что по этому параметру он был сопоставим с небольшой страной, мировое потребление электроэнергии, по некоторым оценкам, в четверг снизилось на 0,2%.

Заключительный этап обновления занял около 12 минут. Затем 15 минут основная команда разработчиков Ethereum оценивала окончательность перехода, а порядка 41 тыс. человек наблюдали за слиянием в прямом эфире. В течение часа участие сетевых валидаторов в новой версии протокола составило в среднем 98%. Все прошло более гладко, чем ожидало большинство экспертов: для продолжения обработки транзакций Ethereum требовалось не меньше 66%.

Но это только начало. Вскоре после завершения слияния основатель этого блокчейна Виталик Бутерин сказал, что Ethereum сделал «первый шаг» к тому, чтобы стать «очень зрелой системой». Он отметил, что протокол нуждается в улучшении конфиденциальности, масштабируемости и безопасности для обычных пользователей.

Однако для некоторых спекулянтов это стало окончанием игры. Несколько часов курс эфира (ether, ETH – обменная единица Ethereum) плавно снижался, потеряв с начала дня около 4%, а затем рухнул сразу более чем на 7% - до $1473.

«Внезапный обвал цен выглядит как ‘покупай на слухах, продавай на фактах’, - заявил CoinDesk аналитик Kaiko Рияд Кэри. – На рынке эфира по-прежнему много кредитного плеча, поэтому следует ожидать волатильности, и, вероятно, ее будут только приветствовать трейдеры, которые наблюдали за слиянием без особых движений вверх или вниз. Мы также наблюдали уменьшение глубины рынка и увеличение спредов, так что это, вероятно, повлечет за собой более сильные движения цен».

Параллельно исчезла аномальная бэквордация на срочном рынке. Отрицательный спред между фьючерсными и спотовыми ценами эфира, существовавший около месяца, сократился с $20 долларов до почти нуля. Скидка на одномесячные фьючерсы на эфир, котирующиеся на Deribit, сократилась до 0,3% с 17,66%.

Трейдеры начали продавать фьючерсы на ETH в начале августа, после того, как некоторые майнеры оспорили слияние, предложив разветвить или разделить Ethereum на цепочки PoW и PoS. Потенциальное разделение блокчейна означало, что держатели эфира получат собственный токен ETHPOW бесплатно. Соответственно, участники рынка могли либо купить ETH либо совершить рыночно-нейтральную сделку по покупке эфира и продаже краткосрочных фьючерсов. Последнее позволяло хеджировать риски, связанные с волатильностью цен ETH.

Но как заявил в четверг коммерческий директор Deribit Луук Страйерс, эта площадка и другие платформы сделали моментальный снимок Ethereum во время слияния. Это позволит кредитовать бывших держателей эфира потенциальным токеном ETHPOW в соотношении 1:1. Такие записи содержимого блокчейна обычно используются для определения получателей запланированного бесплатного распространения токенов.

Это-то и стало главной причиной обвала. Теперь тем, кто желал получить ETHPOW можно смело продавать эфир и откупать фьючерсы.

