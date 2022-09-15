Эстетика бизнеса: Конференция и Премия Best For Life пройдет в Сочи

Дизайн - это не просто отдельная сфера, но и важная составляющая любого проекта. Конференция направлена на освещение актуальных трендов и на решение практических задач. Именно поэтому главными темами мероприятия станут: “Дизайн как способ, язык коммуникации”, “Монетизация творчества — возможности тестирование реальности”,«Деловоперы & среда обитания. Дизайн в условиях новой реальности».

“Наш проект является важной частью всей дизайн-индустрии. Это не просто вклад в творческое пространство.С помощью визуальных коммуникаций удается модернизировать бизнес, экономику и другие сферы жизни общества. Best For Life открывает новые горизонты в создании инновационных, отечественных продуктов”, подчеркнула исполнительный директор Конференции и Премии Виктория Праведникова.

Как с помощью дизайна сделать бизнес успешнее? На этот и другие вопросы ответят спикеры Конференции: Буляш Тодаева-промышленный дизайнер, основатель лаборатории Zerowaste.lab, Владислав Деревянных - бренд-дизайн-директор РА «Восход», Рената Ренатовна - основатель центрального дома дизайнера, мультибрендового concept store.

По окончании конференции пройдет церемония награждения победителей Премии Best For Life - лидеров рынка визуальных коммуникаций, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым окружающее пространство становится лучше, экологичнее и безопаснее.