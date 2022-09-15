«Мы вас не спасем»: американские сланцевики предупредили Европу

Европейцам не стоит ждать помощи от американских сланцевиков, предупреждает Financial Times, ссылаясь на их же заявления. Обстановка на нефтяных рынках в последние несколько недель несколько стабилизировалась, но это спокойствие может закончиться уже в декабре, когда вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила на этой неделе, что нефтяное эмбарго скорее всего приведет к новому скачку цен на «черное золото».

В Европе сейчас сильнейший энергетический кризис, но американские сланцевики, обладающие огромными запасами нефти и газа, заявляют, что не могут быстро увеличить добычу углеводородов, чтобы помочь союзникам пережить зиму.

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«США не могут качать больше,- заявил глава компании Quantum Energy Partners Вил Ванлох.- Мы не можем сейчас нарастить добычу. Ждать помощи не стоит ни с нефтью, ни с газом».

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Экспорт американской нефти и сжиженного газа сильно вырос на фоне высоких цен на энергоносители в Старом Свете, но добыча близка к максимуму, говорят сами нефтяники и газовики. Они также предупреждают, что добыча нефти к концу года будет меньше прогнозов правительственных экономистов почти на 1 млн бар./д.

Отвечая на вопрос о перспективах увеличения добычи сланцевого сектора, президент Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд заявил: «Нет, я не вижу такой возможности. Ни мы, ни кто-то другой не увеличиваем количество буровых установок».

Международное энергетическое агентство (IEA) заявило 14 сентября, что продажи российской нефти после введения на нее эмбарго в конце года могут упасть почти на 20%.

Стремительный рост в последние десять лет вывели США на первое место в мире по добыче нефти. Перед пандемией американские нефтяники качали 13,4 млн бар./д., что превышало 10% от мировой добычи. На прошлой неделе добыча составила всего лишь 12,1 млн бар./д. Причем во время пандемии она была еще значительно ниже.

Тревога из-за неспособности американских сланцевиков нарастить добычу усиливается, потому что имеются серьезные причины сомневаться и в способности или желании и ОПЕК увеличить добычу. На прошлой неделе нефтяной картель объявил планах сократить ее.

Несмотря на то, что нефтяные гиганты Chevron и ExxonMobil вместе с рядом частных нефтяных компаний наращивают добычу, рост количества буровых установок в последние недели остановился, а суммарная добыча снизилась. Глава инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что против увеличения добычи сланцевой нефти возражают крупные инвесторы на Уолл-стрит, которых больше устраивает модель с низкой добычей и высокими доходами.

«Инвесторы обычно не хотят, чтобы сланцевые компании наращивали производство,- пояснил Бен Делл.- Что же касается средств, то их на рынке очень мало».

По мнению президента частной нефтяной компании Greenlake Energy Ventures Мэтта Галлахера, скромное увеличение добычи нефти в Америке не окажет существенного влияния на состояние глобального рынка.

«Опасно думать, что объемы дешевых энергоносителей могут вечно увеличиваться,- предупредил он.- Особенно это относится к нефти».

Между тем, правительство США уже много месяцев пытается сбить цены на нефть и бензин, которые достигли рекордных величин (в первую очередь, по бензину) в первой половине 2022 года. Тревоги Белого дома понятны – у него на носу промежуточные выборы в Конгресс, после которых демократы могут потерять большинство в одной, а при особенно неблагоприятном сценарии и в обеих палатах высшего американского законодательного органа. Правительство неоднократно призывало сланцевиков увеличить добычу, а министр энергетики Дженнифер Гранхольм даже заявляла, что Америка находится сейчас едва ли не в состоянии войны. Кстати, Джанет Йеллен недавно сообщила, что во избежание потенциального обвала предложения нефти Вашингтон работает с союзниками по G7 по разработке исключений из европейского эмбарго на российскую нефть.