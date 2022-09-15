Индия дала понять, что не поддержит коалицию по введению потолка цен для российской нефти

Индия не является страной G7, где в настоящий момент рассматривается возможность введения потолка цен на российское сьрье.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра, передает ТАСС.

«Что касается вопроса о российской нефти и коалиции по ограничению цен на нее, то Индия не является членом G7», — подчеркнул Кватра.

Дипломат отметил, что индийские компании стремятся удовлетворить энергетические потребности страны в нефти, покупая ее на рынке. «Эти закупки проводятся не в формате от правительства к правительству», — пояснил замглавы МИД.

По словам Кватры, на вопрос о том, какие формы приобретет коалиция стран по ограничению цен на российское топливо и к чему эта идея приведет, «лучше ответят те страны, которые выступили с этой идеей».

В начале сентября министры финансов G7 заявили о планах установить потолок цен на нефть из России, для чего ,согласно их замыслу, необходимо создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российского сырья, если оно будет продаваться по цене, превышающей согласованный членами этой коалиции лимит. Владимир Путин заявил, что реализация идеи об ограничении цен на российские энергоресурсы станет «абсолютно тупым решением».

По словам посла РФ в Индии Дениса Алипова, доля российской нефти в структуре импорта Индии с начала текущего года увеличилась с 1,5% до 13%, объем поставок к середине лета вырос как минимум в семь раз, в августе они достигли показателя в 1 млн баррелей в сутки. Глава российской дипмиссии в Нью-Дели отметил, что к инициативе ввести ценовой потолок на российскую нефть Индия относится довольно скептически, несмотря на то что США всеми способами пытаются вовлечь ее в эту затею, осознавая, что без Индии эта схема не будет жизнеспособной.

Ранее «Эксперт» писал, что, согласно предположениям аналитиков, вводя одной рукой все новые санкции против России, другой рукой американцы и их союзники сами же их и нарушают, покупая российскую нефть через Индию.