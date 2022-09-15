Иран подписал меморандум, который обеспечит полноценное вступление страны в ШОС

Иран подписал меморандум об обязательствах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и теперь может вступить в организацию.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Решение об официальном членстве Ирана в организации было принято по итогам прошлогоднего саммита ШОС в Душанбе, где был подписан соответствующий документ. В июле 2022 года и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщал, что Иран присоединится к ШОС уже в текущем году.

В Самарканде 15 сентября открылся саммит ШОС. На его полях уже встретились президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. По словам Путина, Россия делает все для того, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. «Мы делаем все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наши партнеры по этой организации поддержали… Осталась последняя формальность», — отметил глава государства, назвав ШОС «серьезной большой и авторитетной» международной организацией. Российский лидер указал на то, что РФ и Ирана увеличился в 2021 году на 81%, а за первые пять месяцев этого года вырос еще на 30%.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран до настоящего момента обладал статусом наблюдателя. ШОС занимается вопросами укрепления стабильности и безопасности в Евразии, борьбой с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, а также развитием экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Ранее Россия, Иран и Азербайджан подписали в Баку декларацию о развитии международного транспортного коридора «Север — Юг». Проект соглашения по строительству ветки Решт — Астара подготовят в течение месяца, переговоры по ее запуску должны начаться до конца 2022 года.