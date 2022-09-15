Иран вступает в ШОС

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил вечером 14 сентября о подписании соглашения о полном членстве страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Со стороны ШОС меморандум подписал генеральный секретарь Организации Чжан Мин. Членство Ирана в ШОС было документально оформлено накануне саммита Организации в Самарканде.

«Мы вошли в новую стадию разнообразного сотрудничества в экономике, торговле, транспорте, энергетике и т.д.»,- написал главный иранский дипломат. Он также добавил, что Чжан Мин поздравил Иран с постоянным членством и назвал его «важным событием».

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Евразиатский политический и экономический союз ШОС, который также охватывает сферу безопасности, создали в 2001 году Китай, Россия, Узбекистанн, Киргизстан и Таджикистан. Сейчас в нем 8 постоянных членов и четыре государства имеют статус наблюдателя. ШОС является крупнейшей в мире региональной организацией.

Статус наблюдателя ИРИ получила еще в июне 2005 года. В сентябре прошлого года на саммите в Таджикистане было одобрено вступление Ирана в ШОС на постоянной основе. Вскоре после этого начались технические и юридические процедуры вступления, которые обычно занимают довольно продолжительное время.

Президент ИРИ Эбрахим Раиси назвал вступление в ШОС «победой (иранской) дипломатии». Раиси стал 14 сентября первым иранским президентом, приехавшим в Узбекистан с официальным визитом.

Перед выездом в Самарканд он назвал целью своего визита «укрепление политики добрососедства, сближения, солидарности и продвижения мультилатерализма (многосторонности)».

«На первом этапе развития добрососедской политики мы сумели укрепить взаимное политическое доверие в регионе,- заявил иранский президент.- На втором этапе мы создавали эффективную роль Ирана и его активного присутствия в регионе».

В отношении постоянного членства Тегерана в ШОС Эбрахим Раиси заявил, что его правительство одобрило документы после ознакомления с ними. Он также добавил, что уже начались юридические процедуры оформления вступления.

По словам президента Раиси, став полноправным членом ШОС, Иран надеется извлечь выгоду «из инфраструктуры, которая существует в Азии и соседних странах».

Представитель правительства ИРИ Али Бахадори Яхроми рассказал журналистам в Тегеране, что проект документа о вступлении Ирана в ШОС сейчас находится в парламенте (меджлисе), без одобрения которого он не может вступить в силу.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в четверг и пятницу и соберет ряд мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Главной темой открывшегося сегодня саммита является девиз: «Мир едет в Самарканд».