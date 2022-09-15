Как российский бизнес адаптировался к новым реалиям? Конференция “Качество обслуживания и права потребителей” в Сочи

Конференция “Качество обслуживания и права потребителей”- это диалог с людьми, знающими толк в ведении бизнеса. На мероприятие вы обсудите не только актуальные экономические проблемы, но и поймете на практике, как создать собственную, эффективную стратегию реализации бизнес продукта. В рамках конференции поднимутся актуальные вопросы рынка потребления. В числе основных тем обсуждения:

-Как и через кого выстроить коммуникации с потребителем, донести уникальность своей компании, продукта.

-«Новое время — вызов для бизнеса». С одной стороны- мы живем во времена новых возможностей, с другой стороны — это вызов, который может быть и не принят.

“Сегодня бизнес все больше сталкивается с трудностями. Качество производства, условия потребления приобретают новые формы существования, что заставляет экономику искать новые способы для эффективного функционирования. Следовательно, одной из приоритетных целей нашего мероприятия является обсуждение, решение практических задач, которые помогут потребительскому рынку адаптироваться к новым реалиям”, подчеркнула исполнительный директор Премии и Конференции Виктория Праведникова.

Своим опытом поделятся спикеры мероприятия: Анна Тупикина - директор по маркетингу СберМаркетинга, Екатерина Дубовка - директор по маркетингу департамента «красота и уход за собой» FABERLIC, Светлана Данелян - руководитель отдела SMM Solaris PROMO production телеканал TНT, продюсер шоу «ДаДаНетНет».

В завершении конференции пройдет церемония награждения победителей Премии “Качество обслуживания и права потребителей”- лидеров в создании условий для ведения качественного бизнеса. Премия подарит возможность заявить о себе, как о крупном игроке на отечественном рынке.