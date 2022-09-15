Какой диплом обеспечит зарплату свыше 450 000 рублей и в каких отраслях

Зарплату более 450 тысяч рублей обеспечит диплом дополнительного образования "Мастера делового администрирования" (MBA), выпускники-обладатели таких дипломов сообщили, что их доход в четыре раза выше, чем самая высокая зарплата бакалавров, сообщили в пресс-службе Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Ответы выпускников показали, что диплом MBA обеспечивает уровень дохода в 4 раза выше, чем самый высокий уровень оплаты труда у респондентов-бакалавров и в 2,5 раза выше чем у самых успешных выпускников магистратуры. Более 35% обладателей дипломов MBA сообщили, что их зарплата составляет (на середину августа 2022 г) более 450 000 рублей в месяц. Магистры (8% от числа опрошенных) получают более 200 000 рублей в месяц, а наиболее успешные выпускники бакалавриата (20%) – 120 000 рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что топ-5 отраслей, которые обеспечивают выпускникам "бизнес-вышки" столь высокий уровень дохода — это IT/Телекоммуникации, промышленность, ТЭК, финансы/банки/инвестиции, торговля/ритейл/e-commerce и консалтинг/аудит/HR.

"Программы МВА дают выпускникам новое, системное видение бизнеса, развивают навыки взаимодействия с людьми и принятия управленческих решений в сложные времена турбулентности и неопределенности, что создает осязаемую добавленную ценность таким руководителям на рынке труда", — сказал первый заместитель директора Высшей школы бизнеса ВШЭ Дмитрий Волков.

Исследование проводилось в несколько этапов: в ноябре 2021 года и в августе 2022 года. Оно охватило выпускников Школы последних трёх лет: 2019-2021 годов. Более 1400 респондентов откликнулись на запрос, из них выпускники программ MBA составили 8% (113 человек), магистранты – 34% (475 человек) и выпускники программ бакалавриата: 58% — 836 ответивших.